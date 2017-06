Cuộc thi có tên gọi đầy đủ là Tchaikovsky Competition for Young Musicians lần thứ 10 dành cho nghệ sĩ trẻ vừa kết thúc tại Kazakhstan. Hơn 300 thí sinh tham gia từ vòng sơ loại, đến vòng chính còn 120 thí sinh thuộc ba bộ môn là piano, violon và cello.

NSƯT Bùi Công Duy của Việt Nam - người đoạt giải Nhất cuộc thi này năm 1997, vinh dự là một trong số giám khảo, bên cạnh hàng loạt nghệ sỹ âm nhạc uy tín, kinh nghiệm hàng đầu trên thế giới như: Victor Tretyakov, Eduard Grach, Liana Issakadze, Kim Nam Yun, Aiman Mussakhajayeva...

Trần Lê Quang Tiến biểu diễn phần thi (ảnh trên) và nhận giải thưởng danh giá tại cuộc thi âm nhạc mang tên nhà soạn nhạc lừng danh Tchaikovsky

Tham gia cuộc thi, "thần đồng" 15 tuổi của Việt Nam, Trần Lê Quang Tiến xuất sắc được xếp vị trí thứ 8 trên tổng số các thí sinh tham dự và đoạt giải đặc biệt cho phần trình diễn tác phẩm đương đại xuất sắc nhất (Diplom Special Prize for The Best Interpretation of a Contemporary Work). Đáng chú ý, tác phẩm mang lại thành công cho Quang Tiến là "Bài ca chim ưng" của nhạc sỹ Đàm Linh.

Nói về thành tích của cậu "trò cưng" Quang Tiến, NSƯT Bùi Công Duy tự hào cho biết, từ năm 1997 đến nay, đây là lần đầu Việt Nam có đại diện tham dự cuộc thi này, lọt vào vòng bán kết và đạt giải thưởng phụ đặc biệt.

Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan, bà Đặng Thị Xuân Hiền chúc mừng thầy trò Bùi Công Duy và Trần Lê Quang Tiến.

"Ngoài tài năng thiên bẩm, phong thái biểu diễn đĩnh đạc, Trần Lê Quang Tiến còn bộc lộ tư chất nghệ sĩ rõ nét và có lối sống khiêm tốn", Bùi Công Duy nhận xét về học trò.

Trần Lê Quang Tiến được gắn với biệt danh "cậu bé vàng" của âm nhạc hàn lâm Việt nói chung và violon nói riêng.

Trong 4 năm qua, Quang Tiến đã có nhiều thành tích và giải thưởng quốc tế: giải nhất cuộc thi violin quốc tế tại Thái Lan năm 2014, học bổng Toyota năm 2015, giải nhất violin quốc tế tại Kazakhstan (International Violin Competition Kazakhstan) năm 2016 và giải thưởng đặc biệt Trình diễn tác phẩm đương đại xuất sắc nhất tại Tchaikovsky Competition for Young Musicians lần thứ 10 năm 2017.

VietBao.vn