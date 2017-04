Sau nhiều chặng âm thầm hỗ trợ đồng đội, tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang chủ động cùng Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) bứt phá, tách khỏi đoàn đông từ những vòng đầu. Sau 1 giờ 04’31”, Trịnh Đức Tâm đã vượt qua Duy Nhân tại mức đến, lần đầu tiên giành chiến thắng chặng tại giải đấu năm nay.

Mặc dù tạo được khoảng cách 1’12” so với nhóm các tay đua tranh chấp nhưng chiến thắng của Trịnh Đức Tâm không gây xáo trộn bảng tổng sắp. Sau 18 chặng, Alex Ariya Phounsavath (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) tiếp tục dẫn đầu giải thưởng áo vàng, hơn tay đua xếp nhì Lê Ngọc Sơn 12,69 giây.

Sau chặng này, chiếc áo chấm đỏ đã chắc chắn thuộc về Phan Hoàn Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) bất chấp chặng 19 đoàn đua còn chinh phục đèo nhỏ Phú Hiệp. Trong khi áo xanh do Lê Nguyệt Minh (TP.HCM, 103 điểm) nắm giữ còn nằm trong vùng tranh chấp với Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp, 87 điểm) và Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7, 86 điểm). Nhằm khống chế các đối thủ, đội đua TP.HCM đã khôn khéo “cài cắm” Lê Văn Duẩn (anh của Lê Nguyệt Minh) vào vị trí á quân trên bảng điểm áo xanh.

Trịnh Đức Tâm lần đầu thắng chặng nhưng thứ hạng tổng sắp gần như không đổi. Ảnh: HUY PHẠM

Giải thưởng đồng đội, Dược Domesco Đồng Tháp đang nắm giữ ngôi đầu và chỉ hơn Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM gần 15 giây nhưng theo nhận định của giới chuyên môn, “miếng bánh chung cuộc” đã được chia phần, thế nên sẽ không có sự thay đổi trên bảng thành tích đồng đội (!?).

Ở chặng 19 Đà Lạt - Bảo Lộc dài 110 km tranh tài sáng 29-4, cuộc chiến được chờ đợi nhất chặng này chính là khoảng cách 12,91 giây giữa “thần núi” Lê Ngọc Sơn và áo vàng Alex Ariya Phounsavath.

Lịch sử Cúp Truyền hình gần như chiếc áo vàng đã được định đoạt tại mức đến Đà Lạt vì những chặng đua vòng bờ hồ hay hai chặng Đà Lạt - Bảo Lộc và Bảo Lộc - TP.HCM đều khó có bất ngờ do cung đường và do các đội ra sức bảo vệ những danh hiệu đã an bài.

Cũng tại Cúp Truyền hình 2016, êkíp Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM từng bảo vệ thành công áo vàng cho Nguyễn Trường Tài dù khoảng cách khi đó với đối thủ cạnh tranh là Huỳnh Thanh Tùng chỉ mong manh 0,62% giây.

Tường thuật suốt hành trình đua bằng điện thoại kết nối 3G Những năm gần đây, tại hầu hết cuộc đua xe đạp Việt Nam, người hâm mộ đều được theo dõi trực tiếp cuộc đua bởi nhóm phóng viên yêu thích và đam mê môn đua xe tốc độ. Ban đầu họ lập ra trang Facebook Trực tiếp đua xe đạp Việt Nam với hình thức ban đầu là tường thuật bằng những mẩu tin trực tiếp ngay trên đường đua để người hâm mộ tiện theo dõi và tham gia bằng những nhận định trực tiếp. Dần dần các phóng viên này đã nâng cấp dần lên cùng với các tính năng mới của mạng xã hội và đặc biệt là Facebook hình thành fanpage gồm các tín đồ xe đạp nay đã lên đến trên 25.000 người theo dõi. Với chỉ một chiếc điện thoại cùng giọng bình luận quen thuộc rất mộc mạc và chân phương sẵn sàng gửi đến các tín đồ xe đạp những hình ảnh chân thực và đời thường nhất. Thậm chí là lời chia sẻ của các cuarơ mới bị bầm dập té đau đớn trên đường đua với vết “lác” dài cả 2-3 tấc cùng máu me đau đớn và cả giọng thực của tay đua nói về cú đo đường của mình. Người hâm mộ trong nước và nước ngoài vừa xem trực tiếp qua Facebook, vừa tham gia bình luận và… thả tim. (Ảnh PV chụp lại từ Facebook) Pháp Luật TP.HCM sẽ thông tin đầy đủ ở mặt hậu trường của nhóm phóng viên trên kèm những hình ảnh và việc thai nghén của nhóm phóng viên trên cho fanpage giờ là món ăn không thể thiếu cho người hâm mộ đua xe đạp cả nước vào xem mà còn nhiều cổ động viên ở nước ngoài cũng hào hứng theo dõi và bình luận. Mời bạn đọc đón xem vào số báo ra ngày 30-4. NG.HUY

VietBao.vn