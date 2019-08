TheoTelegraph, hệ thống phân tích thông minh của BT Sport tổng hợp các dữ liệu từ 3 nguồn phong phú nhất là Opta, Google và Squakwa, để cho ra kết quả dự đoán giải Ngoại hạng Anh mùa tới.

Top 10 Ngoại hạng Anh mùa tới theo dự đoán của trí tuệ nhân tạo

Hệ thống này phân tích dữ liệu từ hàng nghìn trận đấu, điểm mạnh và yếu của 20 đội dự Ngoại hạng Anh mùa tới, cũng như các yếu tố có liên quan, có thể tác động đến kết quả trận đấu như người ghi bàn, kiến tạo, phong độ của các ngôi sao. Thậm chí, hệ thống còn ghi nhận những bản hợp đồng vừa được thực hiện hoặc sắp xảy ra ở 20 CLB.

Theo đó, Man City và Liverpool vẫn "cầm trịch" cuộc đua tới ngôi vô địch. Chỉ có điều, vào cuối mùa, đội bóng của Pep Guardiola sẽ lên ngôi dễ dàng hơn, với khoảng cách 6 điểm so với The Kop (94 so với 88), thay vì chỉ 1 điểm như mùa giải năm ngoái (98 so với 97). Điều này có được do Man City cả mùa chỉ thua đúng 2 trận, trong khi số trận thất bại của Liverpool là 4.

Hai đội trong top 4 còn lại không thay đổi, là Tottenham và Chelsea của tân HLV Frank Lampard. Trong khi đó, Arsenal dù mua được Nicolas Pepe với giá kỷ lục, vẫn chỉ cán đích ở vị trí thứ 5. Man Utd của HLV Solskjaer thê thảm hơn khi tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 6 như mùa trước.

M.U tiếp tục trải qua mùa giải thảm hại?

Trí tuệ nhân tạo của BT Sport cũng đánh giá cơ hội của 6 đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu. Theo đó, không có đại diện nào của Premier League trụ lại được ở Champions League 2019/20 sau vòng tứ kết.

ĐKVĐ Liverpool bị Barca loại, còn Man City và Chelsea cũng lần lượt rời cuộc chơi bởi Real Madrid ở các vòng 1/8 và tứ kết. Trong khi đó, Tottenham bị loại từ vòng bảng Champions League, nhưng xuống chơi Europa League và vô địch sau trận chung kết với M.U.

VietBao.vn