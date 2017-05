Với một số xáo trộn trong đội hình do Joel Veltman và Nick Viergever dính án treo giò, đội chủ nhà Ajax khởi đầu khá chật vật trước đội khách Lyon. Đội bóng đến từ Ligue1 nhập cuộc khá tự tin và liên tiếp tổ chức được những pha uy hiếp khung thành Ajax.

Phải đến phút 15 của trận đấu, đội chủ sân Amsterdam Arena mới thực sự bắt nhịp trận đấu và dần có được nhiều bóng hơn.

Đến phút 25, chủ nhà Ajax bất ngờ phá vỡ thế quân bình. Xuất phát từ pha đá phạt trực tiếp từ cánh phải, Hakim Ziyech treo bóng vào trong vòng cấm Lyon và tiền đạo Bertrand Traore là người chạm bóng cuối cùng để đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

Hưng phấn sau khi có bàn khơi thông bế tắc, Ajax dồn lên tấn công và hoàn toàn kiểm soát thế trân. Chỉ chưa đầy mười phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho Ajax và lần này người lập công là tiền đạo trẻ Kasper Dolberg. Ở tình huống này, lỗi lớn nhất thuộc về thủ thành Antonio Lopes bên phía Lyon khi anh phá bóng không dứt khoát, khiến Traore và Dolberg có cơ hội phối hợp dẫn đến bàn thua của đội bóng Pháp.

Kể từ đó, trận đấu diễn ra khá sôi nổi với màn đôi công đến từ hai đội. Đến những phút cuối hiệp một, Amin Younes suýt chút nữa đem về bàn thắng thứ ba cho Ajax nhưng lần này Lopes đã xuất sắc cứu thua.

Tuy nhiên, Younes cũng không phải chờ quá lâu để ghi tên mình lên bảng điện tử. Khi hiệp hai chỉ mới bắt đầu được bốn phút, cầu thủ chạy cánh 23 tuổi này đã có pha thoát xuống rất nhanh. Anh đón bóng ở trước vòng cấm địa Lyon rồi tung ra pha dứt điểm. Hậu vệ Mouctar Diakhaby phá bóng ngay trên vạch vôi nhưng trọng tài xác định đã có bàn thắng thứ ba cho đội chủ nhà.

Không còn gì để mất, Lyon dồn lên tấn công với hi vọng ghi được bàn thắng nhằm nhem nhóm hi vọng cho trận lượt về. Và nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Bruno Genesio cũng được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút thứ 66 do công của Mathieu Valbeuna.

Nhưng cũng chỉ năm phút sau, Traore đã nhanh chóng dập tắt hi vọng của Lyon bằng bàn thắng thứ hai cho riêng mình. Từ đường căng ngang của Ziyech bên cánh trái, tiền đạo đang thi đấu cho Ajax theo dạng cho mượn từ Chelsea đã băng vào đệm bóng từ cự ly gần, ấn định chiến thắng đậm đà 4-1 cho đoàn quân của HLV Peter Bosz.

Với trận thua này, Lyon sẽ cần đến một phép màu ở trận lượt về sau đây một tuần để lần đầu tiên giành quyền vào chơi một trận chung kết ở đấu trường châu lục. Còn đối với Ajax, tỷ số 4-1 gần như chắc chắn đảm bảo một tấm vé dự chung kết Europa League mùa này.

Lần cuối cùng mà Ajax góp mặt ở một trận chung kết của một giải đấu cấp châu lục đã cách đây 21 năm. Khi đó, đội bóng Hà Lan đã để thua Juventus ở chung kết Champions League 1996 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.

Trận bán kết lượt đi thứ hai Europa League 2016-17 sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai (5-5) giữa chủ nhà Celta Vigo và Manchester United của Jose Mourinho.

TRUNG HƯNG

VietBao.vn