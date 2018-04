Joshua đang giữ 4 đai vô địch quyền Anh hạng nặng sau khi hạ Parker hồi đầu tháng 4

Sau trận thắng Joshep Perker hồi đầu tháng 4, võ sĩ người Anh Anthony Joshua đã sở hữu 4 chiếc đai hạng nặng: WBA, IBF, IBO, WBO. Chiếc đai duy nhất chưa thuộc về Joshua là WBC - danh hiệu đang được nắm giữ bởi võ sĩ người Mỹ Deontay Wilder.

Vì vậy, trận so găng nhằm thống nhất 5 đai vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới được dư luận chú ý rất nhiều và hứa hẹn thu về khoản tiền khổng lồ từ bán vé.

Mới đây, đại diện của Joshua - ông bầu Eddie Hearn - cho biết đang làm mọi cách đây để thuyết phục phía Wilder ký vào hợp đồng thi đấu, trong đó có điều khoản đặc biệt là trận đấu có thể diễn ra 2 lượt đi và về như kiểu bóng đá. Theo đó, trận lượt đi sẽ diễn ra tại Wembley (Anh) - sân nhà của Joshua vào tháng 9 năm nay và lượt về tại Las Vegas (Mỹ) vào tháng 12. Với điều khoản này, nếu Wilder thua, anh vẫn có cơ hội giành các đai vô địch trong trận tái đấu.

Joshua có thành tích 21 trận toàn thắng trong đó có 20 trận thắng bằng knock-out

Còn thành tích của Wilder là toàn thắng 49 trong đó có 39 trận bằng knock-out

Theo The Sun, hai bên vẫn chưa thống nhất các điều khoản thi đấu do vấn đề tiền nong. Trước đó, đại diện của Deontay Wilder đã khẳng định họ muốn được chia 40% lợi nhuận trận đấu. Theo nhiều chuyên gia, trận Joshua - Widler có thể kiếm 50-100 triệu USD lợi nhuận, do đó đội Deontay Wilder đang nỗ lực đàm phán với con số 20 triệu USD. Thế nhưng ông Eddie Hearn đã xác nhận giá trị của bản hợp đồng mà phía Joshua gửi cho Wilder chỉ trị giá 12,5 triệu USD - con số quá thấp so với yêu cầu của phía Wilder.

Wilder trận thắng Cuban Luis Ortiz

Joshua đánh bại Kiwi Joseph Parker để thống nhất 4 đai vô địch

Dự kiến trong tuần tới, Eddie Hearn sẽ có mặt ở New York, Mỹ để tiếp đàm phán hợp đồng.

Nếu thỏa thuận trên bất thành, Joshua sẽ buộc phải tiếp kẻ khiêu chiến người Nga Alexander Povetkin trong năm nay để bảo vệ đai WBA.

Alexander Povetkin cũng đang thách đấu Joshua

VietBao.vn

Ch. Tuấn