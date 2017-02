Ngay sau trận thua ngược Quảng Nam 2-4 trên sân nhà tối 12-2, CLB SLNA đã gửi đơn khiếu nại lên BTC giải và Ban Trọng tài, bày tỏ bức xúc trước cách cầm còi của trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên (B) và đề nghị "treo còi vĩnh viễn" trọng tài này tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Trong đơn khiếu nại của mình, SLNA nhắc lại hai tình huống mà họ cho rằng trọng tài Nguyễn Trung Kiên (B) đã mắc sai lầm, làm ảnh hưởng kết quả trận đấu.

Trọng tài bỏ qua pha phạm lỗi của Thiago, gián tiếp giúp Claudecir ghi bàn (nguồn VPF)

Cụ thể: Phút 51, cầu thủ Đào Văn Phong (Quảng Nam) đã dùng hai tay đè lên vai trung vệ Minh Đức (SLNA) để để đánh đầu vào trong tạo cơ hội cho cầu thủ Claudecir ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2. Sau đó phút 72, Thiago (Quảng Nam) đã nhảy lên vít cổ làm thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) ngã trong cầu môn nhưng trọng tài Nguyễn Trung Kiên B vẫn không thổi phạt, dẫn tới tình huống Claudecir ghi bàn nâng tỷ số 3-2.

"Đây là 2 bàn thắng không hợp lệ làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Để tạo niềm tin cho các CLB thi đấu tốt tạo nên hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam trong lòng khán giả hâm mộ, CLB SLNA kính đề nghị VFF, VPF xem xét để không sử dụng trọng tài này tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam", trích đơn khiếu nại của SLNA.

Ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc CLB SLNA

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA rất bức xúc cho rằng trọng tài Nguyễn Trung Kiên (B) đã không công tâm và không hoàn thành nhiệm vụ ở trận đấu này.

Trong khi Tổng giám đốc SLNA Nguyễn Hồng Thanh đã bày tỏ bức xúc với giám sát trọng tài Nguyễn Tấn Hiền ngay trên sân. "Dù không thể thay đổi quyết định của trận đấu nhưng SLNA buộc phải làm đơn khiếu nại trọng tài Nguyễn Trung Kiên (B). Chúng tôi cần biết lỗi trọng tài do chuyên môn kém hay là do còn có lý do khác", ông Nguyễn Hồng Thanh nói.

Với lá đơn của SLNA, nhiều khả năng ngay ngày 13-2, BTC giải và Ban Trọng tài sẽ "mổ băng" để xem xét, giải đáp thắc mắc.

V-League 2017 mới đi qua 5 vòng nhưng đã có nhiều là ca thán về công tác trọng tài. Điển hình nhất là pha "bẻ còi" của trọng tài Nguyễn Đức Vũ trận Hà Nội - Than Quảng Ninh ở vòng 1 khiến đội khách bức xúc và sau đó trọng tài này phải nhận án phạt nội bộ.

VietBao.vn