Hai đội chơi sẽ lần lượt trải qua các vòng thi vô cùng gay cấn: So Tài, Đối Đầu, Nội Chiến và Phạt Đền. Ở vòng So Tài, đội Rabona do ca sĩ Phạm Trưởng dẫn dắt là đội chiếm ưu thế khi thực hiện nhanh chóng các thử thách của chương trình. Đội Panenka do ca sĩ Lương Viết Quang dẫn đầu tốn khá nhiều thời gian ở thử thách tìm quả banh có dấu hiệu chương trình. Điều này dẫn đến hệ quả đội trưởng Lương Viết Quang không có đủ thời gian để thực hiện thử thách cuối là vượt qua chiếc tường phao có xà bông trơn trượt để đặt chiếc banh lên chiếc vương miện.