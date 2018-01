Hôm qua 29-1, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn thông báo về việc tổ chức gặp mặt, vinh danh tuyển thủ U23 Việt Nam là người xứ Nghệ.

Theo kế hoạch, lãnh đạo tỉnh, CLB SLNA cùng đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ sẽ di chuyển ra sân bay Vinh để đón những "người hùng" hồi hương lúc 19h15. Sau đó, đoàn xe chở nhóm cầu thủ sẽ diễu hành qua các tuyến phố chính trước khi di chuyển về Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An tham gia lễ gặp mặt, mừng công lúc 20h.

Fanpage của Hội CĐV SLNA chia sẻ hình ảnh và thông tin về việc đón rước 5 tuyển thủ đồng hương "vinh quy bái tổ" (ảnh FB)

"Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An sẽ tặng bằng khen cho các tuyển thủ. Số tiền thưởng kèm theo đang trình để phê duyệt, ngoài ra một số doanh nghiệp cũng sẽ tặng thưởng tuyển thủ", Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An Lê Đức Cường thông tin.

5 cầu thủ quê xứ Nghệ (Nghệ An, Hà Tĩnh) vinh dự được tham gia hoạt động này gồm: Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức (quê huyện Yên Thành, Nghệ An) đang thi đấu cho CLB SLNA; Nguyễn Công Phượng (quê huyện Đô Lương, Nghệ An), hiện đang thi đấu cho CLB HAGL; thủ môn dự bị Nguyễn Văn Hoàng (quê huyện Tân Kỳ, Nghệ An), đang thi đấu cho CLB Sài Gòn và trung vệ Bùi Tiến Dũng (quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang thi đấu cho CLB Viettel.

Người dân Nghệ An cũng đang háo hức chào đón những "người hùng" hồi hương

Theo tìm hiểu, CLB SLNA đã liên hệ để CLB chủ quản của Công Phượng, Văn Hoàng, Tiến Dũng hồi hương tham dự lễ vinh danh, đồng thời gặp mặt người thân, bạn bè sau hơn 2 tháng làm nhiệm vụ quốc gia.

Bà Vũ Thị Hiền - mẹ cầu thủ Phan Văn Đức xúc động: "Dù các con không đoạt được cúp vàng nhưng với những gì đạt được, các con đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ cả nước và là niềm tự hào của gia đình, quê hương Nghệ An".

Trước đó, trên trang facebook cá nhân, cầu thủ Phan Văn Đức chia sẻ: "Con không cần ai khác, chỉ cần mẹ thôi là đủ. Con yêu mẹ nhiều lắm, người để con phấn đấu và cố gắng. Mẹ là tất cả của con", cùng tấm ảnh hai mẹ con rưng rưng nước mắt tại một góc nhỏ sân bay Nội Bài khi U23 Việt Nam đi chuyên cơ về nước.

Sau ít phút ngắn ngủi đoàn viên đó, Văn Đức cùng các đồng đội U23 Việt Nam lại phải tiếp tục tham gia các hoạt động khác đã được ấn định. Và tối nay, tiền vệ 21 tuổi này mới được trở về bên gia đình, bên người mẹ dấu yêu.

VietBao.vn