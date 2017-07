Như chúng tôi đã thông tin, trận Cần Thơ - Hải Phòng vòng 16 V-League 2017 diễn ra chiều 2-7 đã phải trì hoãn 30 phút do sự cố CĐV Hải Phòng.

Theo hướng dẫn của Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gửi BTC các sân địa phương về việc thực hiện quyết định kỷ luật 308 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam: "Cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách cổ vũ", thì khán giả chỉ được vào sân khi không mặc các trang phục có logo của CLB Hải Phòng; Không được tổ chức các hoạt động cổ vũ, mang theo băng rôn, biểu ngữ, cờ hay bất cứ dụng cụ cổ động (trống, kèn…) có tính chất cổ vũ cho CLB Hải Phòng khi vào sân…

CĐV Hải Phòng thản nhiên mặc áo, mang cờ đội bóng vào sân Cần Thơ chiều 2-7

Tuy nhiên, rất nhiều CĐV mặc áo, mang cờ CLB Hải Phòng vẫn vào sân Cần Thơ trót lọt và thản nhiên múa cờ cổ vũ đội này trước giờ bóng lăn. BTC sân cùng đại diện BTC giải đã phải trì hoãn để bàn cách xử lý. Sau 30 phút lúng túng không thể tháo gỡ, BTC trận đấu đành chấp nhận sự có mặt của CĐV mặc áo cờ đỏ Hải Phòng ngồi trên khán đài và tiến hành trận đấu muộn 30 phút so với dự kiến.

Rất may với việc tăng cường an ninh kiểm soát khu vực CĐV Hải Phòng, nhóm người này không gây thêm sự cố nào trong suốt thời gian trận đấu diễn ra.

Tuy nhiên với việc kiểm soát thiếu chặt chẽ để khán giả mang áo, cờ CLB Hải Phòng vào sân cổ vũ, BTC sân Cần Thơ đã vi phạm việc quán triệt, triển khai án phạt của VFF và hướng dẫn của VPF.

Gần như chắc chắn, Ban Kỷ luật VFF sẽ ra án phạt nguội đối với BTC sân Cần Thơ.

Cần phải nói thêm rằng, án kỷ luật của VFF đưa ra với CĐV Hải Phòng bộc lộ nhiều bất cập và cũng gây khó cho BTC các sân địa phương khi tổ chức các trận có Hải Phòng tới thi đấu.

Trước đó, CLB Hà Nội - BTC trận Hà Nội - Hải Phòng vòng 14 đã phải chịu phạt 50 triệu đồng do không đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu để cho CĐV Hải Phòng ném chai lọ, pháo sáng xuống sân và làm trận đấu gián đoạn hơn 5 phút.

