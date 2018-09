Alexis Sanchez đã trải qua 831 phút không ghi bàn ở Premier League. Anh bây giờ như cái bóng của chính mình. Một Alexis bùng nổ từng hủy diệt MU ở sân Emirates hồi tháng 10/2015 đã biến mất, để rồi điều hiện hữu cuối cùng là một chân sút vô hại và lãnh lương gần 450.000 bảng/tuần.

Cuối tuần rồi, Jose Mourinho không còn giữ được sự kiên nhẫn với tiền đạo người Chile. Ông rút cầu thủ này khỏi sân chỉ sau 60 phút ở trận gặp Wolves. "Quỷ đỏ" bị đối thủ cầm hòa 1-1 sau 90 phút. Kẻ khó tính đổ lỗi cho Mourinho vì lối chơi phòng ngự tiêu cực. Nhưng điều đó rất sai lầm.

Một Alexis Sanchez bùng nổ trong màu áo Arsenal đã biến mất khi cầu thủ này chuyển tới MU.

Bằng chứng nhiều lần tiền vệ được xếp đá ở vị trí phòng ngự như Marouane Fellaini cũng mạnh dạn dâng cao tấn công, xuất hiện trong vùng cấm địa để tìm bàn thắng. Vậy điều gì đang xảy ra với Sanchez. Câu trả lời rất đơn giản. Alexis chơi một trận quá tệ, hoàn toàn mờ nhạt trên sân.

Theo WhoScored, cây săn bàn từng chơi cho Barca chuyền hỏng 10 lần, đá phạt thì đưa bóng lên trời. Ai đó bảo rằng mũi nhọn Nam Mỹ bị quá tải. Điều đó phi logic. Giữa tuần rồi, Sanchez đâu có đá trận gặp Young Boys ở Bern (Thụy Sĩ) tại Champions League.

Cũng có quan điểm đổ lỗi cho Mourinho và chiến thuật của ông không thể kích hoạt sự bùng nổ trong Sanchez. Tiền đạo này cần được chơi tự do, không phải cung phụng cho Romelu Lukaku.

Tuy nhiên, cho phép Alexis đá tự do đồng nghĩa ảnh hưởng đến Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp cũng cần thi đấu tự do để thể hiện mọi phẩm chất thiên tài. Trong một hệ thống, có hai cầu thủ chơi tự do dễ khiến họ giẫm chân nhau. Điều này cũng làm mất sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ.

Alexis chỉ còn là chiếc bóng của chính mình.

Không cần bàn cãi, Alexis đã không còn là Alexis ngày nào. Chỉ việc tịt ngòi từ đầu mùa đủ khiến tiền đạo 29 tuổi bị chỉ trích. Có điều, "Người đặc biệt" vẫn bênh vực cậu học trò. Điều này thể hiện qua cách Mourinho dùng người sau trận đấu tại cúp châu Âu.

Ở Bern, Anthony Martial và Marcus Rashford được đá chính. Cả hai thi đấu tròn vai. Martial ghi một bàn ấn định tỷ số 3-0. Tưởng đâu cựu sao AS Monaco sẽ được tưởng thưởng cho màn trình diễn đó bằng suất đá chính khi MU chạm trán Wolves. Sau cùng, Martial và Rashford phải dự bị.

Mourinho dùng quân không dựa vào phong độ của cầu thủ. Ông đã có sự ưu ái nhất định cho vài cái tên. Sanchez nằm trong số đó. Nhưng bây giờ, sau những gì thể hiện, đã tới lúc "Người đặc biệt" nên thôi nuông chiều tiền đạo người Chile. Sanchez không còn xứng đáng để đá chính nữa.

Mourinho cần trao niềm tin cho Martial hoặc Rashford. Trước Wolves, đồng ý rằng Martial chơi không nổi bật, nhưng có sự nhiệt tình. Khi mất bóng, tiền đạo 22 tuổi xông xáo lui về sân nhà để giành lại bóng. Martial đang cho thấy sự chuyên nghiệp, trái ngược với hình ảnh nổi loạn vào hè qua.

Anthony Martial cần được trao cơ hội nhiều hơn.

Martial đang thể hiện mình hạnh phúc khi được chơi cho MU. Một cầu thủ như vậy xứng đáng được ra sân hơn. Còn Sanchez, "Quỷ đỏ" không cần chiều chuộng tiền đạo người Chile nữa. Đã 8 tháng trôi qua, tuy nhiên bản hợp đồng được kỳ vọng làm thay đổi vận mệnh CLB vẫn chưa cho thấy hiệu quả.

Bây giờ, thứ MU cần là điểm số để bắt kịp tốp đầu. Và để làm điều đó, "Quỷ đỏ" phải có những cầu thủ sở hữu phong độ tốt. Martial và Rashford có thể hơn Sanchez ở khoản này. Mourinho nên cứng rắn hơn trong quyết định của mình. Đã tới lúc "Người đặc biệt" ra quyết định dứt khoát hơn với Sanchez.

Và ông nên làm điều đó sớm nhất có thể.

Thống kê cho thấy Sanchez mới ghi 2 bàn, có 13 cú sút trúng đích và 4 pha kiến tạo từ ngày khoác áo MU. Thống kê được tính từ tháng 8/2017.

