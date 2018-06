1. Pháp - Argentina (21h00 thứ Bảy, ngày 30-6)

Nhiều người cho rằng cuộc đụng độ này diễn ra quá sớm, nhưng trên thực tế, đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để Pháp và Argentina chạm trán để kiểm chứng sức mạnh của mình.

Với tư cách là ứng cử viên lớn cho chức vô địch, Pháp dường như vẫn chưa "nóng máy" ở World Cup năm nay. Hàng loạt ngôi sao được kỳ vọng như Griezmann, Pogba, Dembele hay Mbappe vẫn chơi cứ như thể đang chạy "rốt-đa" chứ chưa sẵn sàng cho đường đua.

Argentina thậm chí còn tệ hơn khi chỉ mới gượng dậy ở trận gặp Nigeria sau 2 trận đầu thất vọng. Messi và các đồng đội trở về từ cõi chết, và đây là lúc họ có tâm lý tốt hơn cả để cụ thể hóa mục tiêu tiến sâu. Pháp tất nhiên được đánh giá mạnh hơn và đều quân hơn, nhưng Messi có thể là sự khác biệt để quyết định số phận trận đấu này.

Quan trọng hơn, trong bóng đá đôi khi người ta vẫn nói "những kẻ chết đi sống lại thì thường sống rất dai".

2. Uruguay - Bồ Đào Nha (1h00 Chủ nhật, ngày 1-7)

Một trận đấu mà Bồ Đào Nha sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào Ronaldo. Uruguay không khủng khiếp như kiểu Brazil, nhưng lại luôn vô cùng khó chịu với các đội bóng châu Âu, nhờ đội hình đồng đều và "kiểu gì cũng chơi được".

CR7 trận này sẽ gặp toàn người quen ở La Liga, như Suarez của Barca và Godin của Atletico. Sẽ không dễ cho Bồ Đào Nha nếu không muốn nói là họ sẽ dừng bước tại đây nếu quá phụ thuộc vào Ronaldo.

3. Tây Ban Nha - Nga (21h00 Chủ nhật, ngày 1-7)

Vượt qua vòng bảng, Nga coi như đã xong nhiệm vụ khi World Cup được tổ chức trên sân nhà. Quả thật, người hâm mộ xứ Bạch dương cũng khó có thể mong mỏi điều gì hơn, nhất là khi ở vòng này, họ đụng nhà cựu vô địch thế giới.

Nhưng vũ khí của Nga chính là sự thoải mái, không gặp phải áp lực nào. Dù không có nhiều ngôi sao nổi bật như Tây Ban Nha, nhưng Nga lại có những cá nhân biết vượt lên chính mình để tỏa sáng, như Golovin, Cheryshev hay Dzyuba...

Trong khi đó, Tây Ban Nha không có phong độ ổn định, điều đó được chứng minh qua việc họ gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ yếu như Iran và Ma Rốc. Một cú sốc rất có thể sẽ được Nga tạo ra ở cặp đấu này.

4. Croatia - Đan Mạch (1h00 thứ Hai, ngày 2-7)

Croatia đang cho thấy hình hài của chính họ cách đây 20 năm, tại France 98. Ở vòng bảng, Modric và các đồng đội dễ dàng đánh bại Nigeria và Argentina, trước khi cho thấy năng lực của mình với chiến thắng trước Iceland ở vòng cuối, dù tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị.

Chỉ cần so tương quan lực lượng hai bên, với Luka Modric, Ivan Rakitic hay Ivan Perisic của Croatia với... một mình Christian Eriksen, người gánh cả hàng tiền vệ của Đan Mạch, cũng đủ thấy khập khiễng thế nào. Trước Đan Mạch, Croatia hoàn toàn chiếm ưu thế trong việc giành vé vào tứ kết.

5. Brazil - Mexico (21h00 thứ Hai, ngày 2-7)

Trước khi VCK World Cup 2018 khởi tranh, Brazil là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Sau vòng bảng, điều đó vẫn không thay đổi. Dù chưa thật sự mang lại sự an tâm tuyệt đối, nhưng nhìn Brazil chơi bóng, người ta vẫn thấy đẳng cấp và sự khác biệt ở họ.

Mexico có thể vẫn lì lợm và khó bắt nạt như vậy, nhưng để tạo ra một bất ngờ trước Brazil, e rằng rất khó. Nguyên việc làm thế nào để ngăn chặn hai ngòi nổ Neymar và Coutinho thôi, đã là quá khó với hàng thủ đội bóng Trung Mỹ rồi, chưa nói đến lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về Brazil với thắng 5, hòa 2 ở 10 trận gần nhất.

6. Bỉ - Nhật Bản (1h00 thứ Ba, ngày 3-7)

Bỉ đang thay Hà Lan để tạo nên những "cơn lốc" ở Mundial năm nay. Quả thật, với hàng công siêu việt được tạo nên bởi những Hazard, De Bruyne, Mertens hay Lukaku, Bỉ có thể thổi bay bất cứ hàng phòng ngự nào.

Nhật Bản từng gây tiếng vang với việc đánh bại Colombia ở lượt trận đầu tiên, nhưng đó là một trận đấu may mắn của họ. Cũng như việc xuất hiện ở vòng 1/8 này là một may mắn khác đến từ việc nhận ít thẻ vàng hơn so với Senegal.

Đây là cặp đấu được đánh giá khó có bất ngờ nhất. Cũng dễ hiểu thôi.

7. Thụy Điển - Thụy Sĩ (21h00 thứ Ba, ngày 3-7)

Thụy Điển là đội bóng được tổ chức rất tốt và có cá tính mạnh mẽ, hệt như thời còn Ibrahimovic vậy. Năm nay, thậm chí họ có thể bước vào vòng hai nhờ thành tích bất bại nếu không để thua Đức ở lượt 2 bởi bàn thắng phút chót của Toni Kroos.

Còn Thụy Sĩ dường như cũng chỉ là đội bóng làng nhàng chứ chưa tạo được ấn tượng mãnh liệt nào sau 3 trận vòng bảng. Ở cuộc đối đầu này, ai mạnh mẽ và chính xác hơn, người đó sẽ đi tiếp. Và tất cả đang đánh giá Thụy Điển cao hơn.

8. Colombia - Anh (1h00 thứ Tư, ngày 4-7)

ĐT Anh có thể vui hơn Bỉ khi giành ngôi nhì bảng G và rơi vào nhánh đấu nhẹ, nhưng đừng vội mừng vì trước hết, họ phải "giải quyết" được Colombia đã.

Dù chấn thương của trụ cột James Rodriguez đang đe dọa đến đội hình cũng như cơ hội đi tiếp của đội bóng Nam Mỹ, nhưng Colombia luôn còn những cầu thủ biết cách tạo ra sự khác biệt như Cuadrado hay Quintero.

Thật may là người Anh có một điểm tựa đáng tin cậy là Harry Kane. Trung phong này không cần phải quá xuất sắc, chỉ cần trong một ngày đẹp trời, duyên ghi bàn đến với anh, thế là đủ để Tam sư đi tiếp.

VietBao.vn