Hết sức thú vị khi phẩm chất vốn không hiện hữu trong bất kỳ sơ đồ chiến thuật nào lại được nhìn nhận như chìa khóa then chốt để thế hệ đầy tài năng của bóng đá nước nhà làm được điều suốt 10 năm qua người hâm mộ khát khao chờ đợi!

Thật ra, không cần chờ đến AFF Cup, ngay từ giải đấu chính thức đầu tiên ông Park Hang-seo nắm đội trọn vẹn vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2018, người xem đã có thể cảm nhận được hạt giống đoàn kết mà chiến lược gia Hàn Quốc dày công gầy dựng. Những trục trặc thường thấy giữa đội hình chính thức và hàng ghế dự bị, hay bè phái quân xanh - quân đỏ trong đội tuyển hầu như biến mất hoàn toàn trong cách bố trí đội hình ra sân cũng như tài thay người quỷ khốc thần sầu của ông Park. Hình ảnh đẹp nhất đọng lại trong lòng người hâm mộ là các đồng đội hì hục bới tuyết để Quang Hải có thể tung cú sút phạt ghi bàn thắng đẹp nhất VCK trên sân Thường Châu đầy tuyết trắng.

Đội trưởng trên sân Quế Ngọc Hải nhường quyền nâng cúp vô địch cho đội trưởng ngoài sân Văn Quyết đã nói lên nhiều điều về tinh thần đoàn kết của tuyển Việt Nam Ảnh: Hải Anh

Tuy nhiên, chừng mực nào đó sự gắn bó này có thể hiểu được trong môi trường U23 khi các tuyển thủ đều cùng trang lứa dễ hòa đồng với nhau. Các lo âu bắt đầu phát sinh khi cuộc chơi giờ là sân chơi khắt khe nhất - đội tuyển quốc gia, nơi sự khác biệt về thế hệ, phong cách chơi tuyệt đối biến mất và những thử thách phức tạp hơn hẳn - chẳng hạn tiền thưởng từng ăn mòn ngay cả những bức tường bề ngoài tưởng chừng vững vàng nhất.

Câu trả lời hôm nay đã rõ ràng khi toàn đội tuyển Việt Nam tại sân chơi AFF Cup 2018 là một khối đồng nhất không phân biệt chính thức - dự bị, tất cả đều vì màu cờ sắc áo và sẵn sàng đặt quyền lợi tập thể lên trên cá nhân. Những lo lắng quanh cách treo thưởng cá nhân đôi khi gây hiềm khích nội bộ cũng được xóa tan khi Huy Hùng mở tỉ số trận chung kết lượt đi đã dành phần lớn số tiền thưởng 1 tỉ đồng vào quỹ chung của đội. Hình ảnh đội trưởng trên sân Ngọc Hải trân trọng nhường quyền nâng cúp chiến thắng trên bục danh dự cho Văn Quyết, đội trưởng ngoài sân, nói lên rất nhiều về sự tôn trọng và đồng cảm trong toàn đội, không phân biệt chính thức hay dự bị.

Những cử chỉ đẹp đó, đương nhiên không phải đến một cách ngẫu nhiên. Từ VCK U23 châu Á, trưởng đoàn U23 Dương Vũ Lâm cùng Giám đốc kỹ thuật Gede xác định do đã ăn lương LĐBĐ Việt Nam nên sẽ tự loại ra khỏi danh sách nhận thưởng. Quyền quyết định phân nhóm A, B, C hoàn toàn thuộc về ông Park Hang-seo, và đến lượt chiến lược gia Hàn Quốc lại dành cho các cầu thủ tự quyết định. Một nguồn tin thân cận đội tuyển cho biết có cựu binh trong đội lần này đề xuất tự xếp mình vào nhóm C (nhận mức chia thưởng thấp) dựa theo đóng góp trên sân. Nạn kiêu binh, công thần gây mâu thuẫn và chia rẽ đã được hạn chế tối đa từ cách tiếp cận đúng đắn, mẫu mực của những bậc đàn anh đi trước.

Giờ đây, người hâm mộ hoàn toàn không ngạc nhiên với nguyên nhân số 1 của chiến thắng với đội tuyển Việt Nam từ trang web quốc tế Fox Sport Asia. Câu chuyện bó đũa của đoàn quân ông Park xứng đáng trở thành một case - study (nghiên cứu mẫu) cho các nhà chuyên môn, một bài học để các tập thể khác kế thừa và phát triển.

VietBao.vn

Lê Nhi