Fan "lỗ" 1200 tỷ đồng vì Federer thua sốc US Open: Roger Federer phải dừng bước ngay tứ kết US Open sau trận thua Grigor Dimitrov (2-3). Không chỉ vậy, thất bại của Federer còn khiến một CĐV "lỗ nặng". Do quá tin tưởng vào khả năng xuất hiện "siêu kinh điển" Federer - Nadal, CĐV này quyết định đầu tư 53000 đô la (xấp xỉ 1200 tỷ đồng) mua 4 vé VIP xem trận chung kết và rao bán trên website chuyên về vé "chợ đen".

Fan "vỡ mộng" làm giàu vì quá tin tưởng vào khả năng Federer đấu Nadal ở chung kết US Open

Tuy nhiên thất bại của huyền thoại người Thụy Sĩ khiến cơ hội "làm giàu" tiêu tan. Được biết, thời điểm Federer dẫn Dimitrov 2-1, giá vé rẻ nhất xem chung kết US Open là 486 đô la, tuy nhiên sau khi "Tàu tốc hành" bị loại, mức giá giảm xuống còn 176 đô la.

Nadal không dám coi thường đối thủ: "Vấn đề nằm ở chữ "nếu" đấy. Nó là từ rất nguy hiểm và không phải trường hợp nào cũng xảy ra đằng sau chữ "nếu". Schwartzman là một trong những tay vợt giỏi nhất thế giới. Nếu đạt điểm rơi phong độ, cậu ấy đủ sức đánh bại mọi đối thủ". Rafael Nadal đã phản pháo quan điểm của báo giới cho rằng anh đang ở thế cửa trên so với Diego Schwartzman trước thềm bán kết US Open.

Joshua lại nói "cứng" trước trận tái đấu Ruiz: Trong cuộc họp báo trước thềm trận tái đấu Andy Ruiz vào 7/12, Anthony Joshua đã dành thời gian để đề cao bản thân thay vì chỉ trích, mỉa mai đối thủ như thường lệ:

"Trong sự nghiệp 11 năm, tôi đã nhiều lần rơi vào tình cảnh này. Tôi vẫn còn cơ hội thứ 2 vào ngày 7/12 tới, trong đầu tôi luôn văng vẳng câu nói "Tiến lên nào, nhà vô địch".

