Sự kiện:

Điểm tin THỂ THAO

Bi Nguyễn muốn thắng knock-out tại Việt Nam. Nữ võ sĩ MMA Bi Nguyễn đặt quyết tâm hạ gục đối thủ người Ấn Độ trong lần đầu sự kiện ONE Championship tổ chức tại Việt Nam. "Món quà Bi muốn dành cho người hâm mộ là một trận đấu đẹp mắt và một chiến thắng knock-out", Bi Nguyen nói trước thềm sự kiện ONE: Immortal Triumph tổ chức tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM ngày 6/9.

Bi Nguyễn muốn gây ấn tượng tại ONE Immortal Triumph

Khabib Nurmagomedov hâm nóng đại chiến UFC 242. Vô địch UFC Lightweight Khabib Nurmagomedov sẽ đối đầu với Dustin Poirier trong trận thống nhất đai ở Dubai. Với việc hoàng gia nước UAE đã luôn hoan nghênh Khabib trong khoảng thời gian cấm bị thi đấu, võ sĩ người Nga đã có mặt tại Dubai sớm hơn dự kiến vài ngày để thể hiện sự tôn trọng.

Vasyl Lomachenko không muốn so tài với Manny Pacquiao. Vào cuối tuần vừa qua, võ sĩ người Ukraine Vasyl Lomachenko đã so tài với Luke Campbell trong trận tranh đai vô địch WBC Lightweight. Sau chiến thắng thứ 14 trong sự nghiệp, Vasyl Lomachenko đang sở hữu 3 đai vô địch của hạng cân Lightweight. Khi một phóng viên hỏi liệu Lomachenko có hứng thú so tài với Pacquiao, “Loma” chỉ cười nhẹ và lắc đầu.

Lộ giá vé “khủng” của sự kiện ONE Immortal Triumph. Về sự kiện đầu tiên tại Việt Nam có tên ONE Immortal Triumph ngày 6/9 tới tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh, BTC đã gửi tới người hâm mộ thông tin, giá vé của sự kiện. Theo đó, ONE Immortal Triumph sẽ có 6 mức giá vé khác nhau, dao động từ 250.000 đồng (CAT 5) và cao nhất là 4.900.000 (4,9 triệu đồng) cho khu vực VIP.

