Sự kiện:

Điểm tin THỂ THAO

Novak Djokovic

Conor McGregor - "Gã điên" UFC

Cha đẻ Mayweather khiêu khích, đòi đấu McGregor: Floyd Mayweather Sr - cha đẻ của huyền thoại boxing Floyd Mayweather vừa bất ngờ lên tiếng khiêu khích, thậm chí đòi thượng đài đấu Conor McGregor. Hôm nay (28/8) cũng là ngày kỉ niệm 2 năm trận đại chiến boxing - UFC giữa Mayweather và "Gã hề" diễn ra, với phần thắng knock-out thuộc về "độc cô cầu bại".

Ở tuổi 66, ông Floyd Mayweather Sr vẫn muốn thượng đài đấu Conor Mcgregor

"Tôi sẽ đập McGregor nhừ tử, ngay tại đây và ngay bây giờ. Tôi già gấp đôi nhưng vẫn dư sức vỗ mông hắn!", Floyd Mayweather Sr, 66 tuổi mạnh miệng tuyên bố trên TMZ.

Federer suýt thua ở US Open vì quên... cạo râu: Tay vợt số 3 thế giới tiết lộ một trong những nguyên nhân khiến anh không có trận ra quân như ý trước Sumit Nagal ở US Open (thắng 3-1, thua set đầu tiên) là do quên cạo râu: "Tôi phải tự trấn an bản thân hãy tập trung vào những quả giao bóng. Thật may mắn tất cả đều diễn ra suôn sẻ. Tôi sẽ cạo râu trước khi bước vào trận đấu tiếp theo, nó sẽ mang đến điều tốt lành hơn".

"Federer, Nadal, Djokovic là bất khả chiến bại": John McEnroe - huyền thoại từng 9 lần vô địch Grand Slam hết lời ca ngợi Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và cho rằng, 3 tay vợt sở hữu trình độ khác biệt so với phần còn lại của làng banh nỉ đương đại.

"Tôi muốn được chứng kiến một gương mặt mới thống trị làng banh nỉ nhưng tất cả đều bị Federer, Djokovic, Nadal lấn át. Ở họ như tỏa ra hào quang bất khả chiến bại vậy", trích lời cựu tay vợt 60 tuổi.

SAO UFC bị cấm 6 tháng vì dính doping: Cơ quan phòng chống doping Mỹ (USADA) vừa ban hành án cấm thi đấu 6 tháng với Thibault Gouti. Võ sĩ UFC hạng nhẹ người Pháp bị phát hiện dương tính với nhiều chất cấm như LGD-4033, GW1516 sau đợt kiểm tra bất ngờ hồi tháng 3. Bản thân Gouti cũng lên tiếng chấp nhận án phạt dành cho mình.

VietBao.vn