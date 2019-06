Sự kiện:

Điểm tin THỂ THAO

Nadal bán du thuyền. Rafael Nadal đã rao bán chiếc du thuyền mang tên “Beethoven” của mình với giá 2,3 triệu bảng (68 tỷ đồng). Chiếc du thuyền này được mua ở Monte Carlo năm 2016 với giá 2,6 triệu bảng và được Nadal dùng thường xuyên, nhưng anh quyết định rao bán sau một thời gian đi thi đấu liên tục và không có thời gian chăm sóc thuyền.

Du thuyền Beethoven của Nadal

Joshua chưa hết di chứng chấn thương đầu? Mặc dù Anthony Joshua đang muốn tái đấu với Andy Ruiz Jr để đòi lại đai vô địch mới mất, nhưng theo nguồn tin từ The Mirror thì võ sĩ người Anh đã bị một chấn thương đầu trong trận thua vừa qua. Anh bị đấm ngã ở hiệp 3 và sau đó đã có dấu hiệu đôi lúc mất phương hướng trong di chuyển trước khi chống cự yếu ớt và bị knock-out.

Công bố thể thức Davis Cup mới. Liên đoàn tennis quốc tế ITF đã công bố thể thức vòng chung kết Davis Cup mới có sự tham dự của 12 đội tuyển bắt đầu từ tháng 4/2020. Thể thức mới bao gồm 4 bảng đấu mỗi bảng 3 đội tuyển, và 4 đội nhất bảng sẽ lọt vào đấu bán kết. Các trận đấu sẽ bao gồm 2 loạt đánh đơn và 1 loạt đánh đôi. 2 đội tuyển vào chung kết sẽ cầm chắc suất dự vòng chung kết năm sau.

Tiger Woods hết đối mặt với kiện tụng. Tiger Woods đã bị khởi kiện sau khi một người bồi bàn làm việc tại nhà hàng do anh sở hữu gặp tai nạn xe hơi trong lúc say rượu. Tuy nhiên mới đây tòa án đã tuyên bố Woods không phải chịu trách nhiệm liên quan tới vụ tai nạn và do đó sẽ không nằm trong danh sách bị đơn. Tuy nhiên bạn gái của Woods kiêm giám đốc điều hành nhà hàng, Enrica Herman, vẫn đang nằm trong danh sách bị kiện.

VietBao.vn