Trước Từ Hiểu Đông: Võ sĩ MMA gốc Việt hạ nhục cao thủ Trung Quốc

Tin HOT thể thao 26/5: Ibra có thể chơi MMA

Tin thể thao HOT 25/5: NHCT thua trận ra quân giải CLB châu Á

Federer ngầm do thám Nadal? Mặc dù Roger Federer không dự một giải đất nện nào, tức bao gồm Roland Garros, nhưng anh vẫn có mặt tại Paris để tham dự vào một chương trình quan trọng của nhà tài trợ. Tạp chí Tennis World USA đã đồn rằng bên cạnh việc đó, Federer có lẽ cũng tới để thăm dò các đối thủ lớn của mình như Rafael Nadal hay Novak Djokovic trước khi chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục Wimbledon.

Không dự Roland Garros nhưng Federer vẫn xuất hiện ở Paris

Thể thao Singapore rúng động vì scandal. Thể thao Singapore đón tin không vui khi HLV kỳ cựu và cũng là Phó chủ tịch điền kinh quốc gia (SA) Loh Chan Pew bị buộc tội hình sự liên quan đến bạo lực và lạm dụng tình dục. Các tài liệu của tòa án cho thấy HLV Loh bị buộc tội sử dụng vũ lực và sàm sỡ với 2 nạn nhân nữ (được cho là VĐV nhưng phải giấu danh tính) từ cuối năm 2011 đến tháng 3/2013, hai nạn nhân thời điểm đó chưa quá 18 tuổi.

Hối hả tập luyện, Pacquiao không dám khinh thường đối thủ đàn em: Để chuẩn bị cho cuộc so găng với Jeff Horn – tay đấm 29 tuổi người Úc tại Brisbane tranh đai vô địch WBO hạng bán trung ngày 2/7 sắp tới, huyền thoại boxing 38 tuổi Manny Pacquiao đang tập luyện hăng say ở phòng tập thể hình Elorde ở Trung tâm Five E-Com tại thành phố Pasay, quê nhà Philippines.

Pacquiao cảnh giác khi so găng với Jeff Horn ở Brisbane (Úc) ngày 2/7 tới

Chia sẻ về nhận định với đối thủ sắp tới, “Pac Man” nói: “Jeff Horn ư? Cậu ấy rất tốt. Tôi không thể đánh giá thấp cậu ta. Chúng tôi phải đảm bảo rằng mình đạt được 100% điểm rơi phong độ trong lần thượng đài tới.”

Pacquiao chưa từng có thêm trận đấu nào sau khi đánh bại Jessie Vargas hồi tháng 11 năm ngoái.

Gục ngã vì 2 màn “đấu súng”, Raonic bị loại ở bán kết Lyon Open: Tại vòng đấu dành cho 4 tay vợt xuất sắc nhất giải ATP 250 trên sân đất nện ở Lyon (Pháp), hạt giống số 1 Milos Raonic đã không phát huy được sở trường giao bóng và thua trong cả 2 loạt tie-break ở 2 set trước Tomas Berdych với điểm số lần lượt là 5-7 và 2-7.

Ở trận bán kết còn lại, hạt giống số 2 Jo-Wilfred Tsonga đã cần đến 3 set mới thắng được Nikoloz Basilashvili với tỉ số 6-2, 3-6, 6-1.

Rossi rời viện bình yên sau tai nạn: Tay đua từng 9 lần vô địch nội dung MotoGP - Valentino Rossi đã được xuất viện ở Rimini hôm qua (26/5) sau khi gặp tai nạn trong khi tập luyện ở Mondavio (miền đông nước Ý) để chuẩn bị tranh tài tại Grand Prix tại Mugello vào ngày 4/6 tới.

Valetino Rossi may mắn khi không bị tổn thương nặng về gan và thận sau tai nạn trong lúc tập luyện

Tay đua 38 tuổi người Ý của đội Yamaha có biệt danh "The Doctor" (Bác sĩ) đã chia sẻ trong đêm trước ngày ra viện rằng mình đã cảm thấy đỡ đau hơn ở vùng ngực và bụng. Rossi hiện đang xếp thứ 3 trên BXH thế giới ở mùa giải MotoGP năm nay. Anh đã bị đâm xe và không thể hoàn thành chặng đua tại Le Mans (Pháp) cuối tuần trước.

Wawrinka gặp anh trai Zverev ở chung kết Geneve Open: Tại giải ATP 250 trên quê hương Thụy Sĩ của mình, Stan Wawrinka đã tiến sát đến danh hiệu vô địch khi anh đánh bại Andrey Kuznetsov 6-3, 7-6 (7-4) ở bán kết. Đối thủ của cựu vương Roland Garros 2015 tại trận chung kết Geneve Open năm nay sẽ là Mischa Zverev, người đã khuất phục Kei Nishikori 6-4, 3-6, 6-3 ở bán kết.

Mischa chính là anh trai của Alexander Zverev, tay vợt mới 20 tuổi vừa đăng quang Rome Masters.

Hamilton được yêu thích nhất trên thế giới: Trong cuộc điều tra mới đây thông qua 15 ngôn ngữ ở 194 nước trên thế giới của The Motorsport Network"s Global với các fan của môn Đua xe Công thức 1, Lewis Hamilton chính là tay lái được yêu thích nhất. Theo sau cựu vô địch thế giới người Anh là tay đua người Tây Ban Nha Fernando Alonso.

Lewin Hamilton được yêu thích vì tài năng và cá tính đặc biệt của mình

Nadal và Djokovic có nguy cơ sẽ phải sớm loại nhau ở Roland Garros năm nay.

VietBao.vn