Djokovic ngưỡng mộ Federer. Trên sân trung tâm ở chung kết Wimbledon, Novak Djokovic đã có chiến thắng nghẹt thở 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 và 13-12 trước Roger Federer sau 4 giờ 57 phút thi đấu. Anh lần thứ 5 vô địch giải và có danh hiệu Grand Slam thứ 16 trong sự nghiệp. Vừa mới đây, Djokovic tiết lộ rằng anh ngưỡng mộ động lực tuyệt vời của Federer - người có thể thi đấu đỉnh cao ở tuổi 37. Tay vợt số 1 thế giới nói thêm rằng, anh cũng muốn được chơi đến tuổi 37 như đàn anh của mình.

Djokovic muốn sánh ngang với Federer

US Open tăng tiền thưởng. Theo công bố của BTC giải, tiền thưởng dành cho nhà vô địch đơn nam và đơn nữ ở US Open 2019, giải Grand Slam cuối cùng trong năm diễn ra từ ngày 26/8 đến 8/9, sẽ xác lập một kỷ lục mới. Với tổng giá trị tiền thưởng lên đến 57 triệu USD, tăng thêm 8% so với năm ngoái, US Open 2019 tiếp tục dẫn đầu các giải Grand Slam. Mỗi nhà vô địch sẽ nhận được 3,85 triệu USD tiền thưởng và ngôi Á quân nhận được một nửa số tiền đó.

Cú sốc ở vòng 1 German Open 2019. Nhà cựu vô địch Leonardo Mayer bất ngờ gục ngã trước Rudolf Molleker tại vòng đầu tiên German Open 2019 - giải ATP 500 diễn ra trên sân đất nện ở Hamburg tuần này (từ ngày 22-28/7). Cứu nguy cả 3 break-point đối mặt, tay vợt chủ nhà Đức đã đánh bại Leonardo Mayer từng vô địch giải năm 2014 và 2017, với tỷ số 7-6(8), 6-4 sau 1 giờ 39 phút.

John Isner tạo kỷ lục mới. Tay vợt Mỹ đi vào lịch sử bằng chiến thắng 7-6(2), 6-3 trước Alexander Bublik ở trận chung kết Hall of Fame Open 2019. Trận thắng đó đã đưa John Isner trở thành tay vợt đầu tiên giành 4 chức vô địch tại Newport.

Jon Jones dính cáo buộc tấn công tình dục. Nhà vô địch hạng cân light heavyweight UFC Jon Jones mới đây đã dính vào một vụ án khi bị cáo buộc có hành động “không đúng mực” với người phục vụ của một quán bar. thể, nhà vô địch UFC đã bị tố có hành vi quấy rối với cô hầu bàn ở một câu lạc bộ thoát y. Người khởi kiện chính là nạn nhân trong vụ việc.

