Mayweather "quậy tưng bừng" trong biển tiền giữa dàn mỹ nữ

Có thật vòng 1 “siêu tưởng” này từng khiến Rio Ferdinand điên đảo?

Vẻ rực lửa của mỹ nữ cứu rỗi cuộc đời Rio Ferdinand

Lấn sân sang boxing, huyền thoại MU nhận lời chúc đặc biệt. Trước việc Rio Ferdinand sắp trở thành võ sĩ quyền anh, cựu tiền đạo Sheffield Utd, Woodhouse cũng đã gửi lời chúc tốt đẹp đến huyền thoại của Quỷ đỏ. "Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Rio nếu anh ấy muốn thử sức ở môn quyền anh. Không ai có thể nói trước anh ấy có thể làm được hoặc không, tuy nhiên anh ấy đang dám sống với cuộc sống của chính mình.”

Ferdinand đang lao vào tập luyện boxing

US Open 2017 bị cho là kém chất lượng. Theo thống kê, tổng số tiền thưởng của US Open 2017 lên tới 50,4 triệu USD, tăng 9% so với giải năm 2016. Tuy vậy, giải năm nay chưa hẳn là một kỳ Grand Slam chất lượng. Nhà vô địch Nadal trên đường tiến vào trận chung kết không phải chạm trán với bất cứ tay vợt nào nằm trong top 20 thế giới. Kevin Anderson, đối thủ của anh ở trận cuối cùng thì toàn thua ở cả 4 lần gặp gỡ.

McIlroy bổ sung thêm một sự kiện European Tour. Rory McIlroy sẽ tham dự hai sự kiện European Tour liên tiếp là British Masters và Dunhill Links Championship. Mới đây, anh đã bổ sung British Masters vào lịch thi đấu sau khi không thể giành vé tham dự Tour Championship - sự kiện cuối mùa giải của PGA Tour sẽ diễn ra cuối tuần này.

Hàn Quốc nguy cơ ế vé Thế vận hội mùa đông 2018. Hàn Quốc đang vô cùng lo ngại về vấn đề không bán được vé của các môn thể thao mùa đông. Lý do là vì nước láng giềng Triều Tiên vẫn đang tiếp tục thử tên lửa và hạt nhân, bởi vậy các fan hâm mộ của thể thao mùa đông rất có thể sẽ quyết định tránh xa Pyeongchang.

Hingis từng dạy Federer bài học đầu tiên. “Tôi luôn nói rằng, mình đã dạy cho cậu ấy cách làm thế nào để chiến thắng ở giải đấu đầu tiên”. Hingis nói trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây của kênh truyền hình CNN. Giữa Hingis và Federer đã có rất nhiều năm cùng nhau thi đấu. Một trong số đó là tại Hopman Cup năm 2001, một giải đấu không nằm trong hệ thống quần vợt chuyên nghiệp, diễn ra ở Perth, Australia.

VietBao.vn