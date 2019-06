Sự kiện:

Federer nói thua Nadal không có gì xấu hổ: Tôi đã thua trước một tay vợt chơi hay nhất mọi thời đại trên sân đất nện. Vì vậy không có gì đáng xấu hổ hết", Roger Federer trả lời. “Tôi thực sự đã có những tuần thi đấu tuyệt vời trên sân đất nện. Chúng tôi đã phải chơi trong một điều kiện thời tiết bất lợi. Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi thích được đối đầu với Rafa trong tình huống như thế”.

Federer luôn gặp khó khăn lớn khi đối đầu Nadal trên sân đất nện

Nhà vô địch Karate Olympic qua đời vì tai nạn giao thông ở tuổi 18: Võ sĩ Navid Mohammadi qua đời trong tai nạn giao thông ở quê nhà Iran. Giới truyền thông địa phương đưa tin, Navid Mohammadi lái xe đi một mình, bị tai nạn vì mất lái sau khi tăng tốc ra khỏi đường hầm Kouhsar, Tehran, rạng sáng 6/6. Võ sĩ trẻ tuổi ra đi mãi mãi chỉ 8 tháng sau khi vô địch Olympic trẻ thế giới.

VĐV điền kinh vô địch Olympic bất bình vì bị ép dùng thuốc giảm hóc-môn nam: “Tôi không chấp nhận IAAF sử dụng tôi và cơ thể thêm lần nào nữa", Caster Semenya, VĐV giành HCV chạy 800 mét Olympic 2012 và 2016 nói trước phiên điều trần của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). "IAAF sử dụng tôi như một phần thí nghiệm trên con người, để xem các loại thuốc họ bắt tôi dùng sẽ ảnh hưởng tới testosterone như thế nào".

Tân vương golf US Open và những nỗi đau: Chiến thắng tại US Open 2019 đến vào Father’s Day – ngày của cha (16/6), gợi lại cho Gary Woodland ký ức về người con gái đã mất. Trước đó, anh cũng nhận nỗi đau mất bà nội. Tuy nhiên anh cho thấy sự trưởng thành mạnh sau những nỗi đau để rồi giành được vinh quang tột đỉnh là US Open 2019.

