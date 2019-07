Sự kiện:

Điểm tin THỂ THAO

Novak Djokovic

Dominic Thiem

SAO điền kinh nữ mang vóc dáng nam giới ấm ức chưa thi đã mất cơ hội bảo vệ "ngai vàng": Caster Semenya - VĐV nữ giới nhưng mang vóc dáng và nồng độ tiết tố sinh dục nam testosterone trong cơ thể cao gấp 3 lần cho phép vừa bị Tòa án Trọng tài Thể thao ở Thụy Sĩ bác đơn kháng cáo

Trước đó, Hiệp hội điền kinh quốc tế bắt cô phải dùng thuốc điều trị giảm lượng testosterone theo tiêu chuẩn mới cho tranh tài tại nội dung chạy 800m nữ giải Vô địch điền kinh thế giới tại Doha (Qatar) vào tháng 9 tới.

Ngôi sao người Nam Phi Semenya đã cho rằng mình sẽ lỡ cơ hội bảo vệ danh hiệu cao quý mà mình từng đạt được ở London (Anh) năm 2017.

Caster Semenya từng 3 lần giành huy chương vàng chạy 800m nữ ở giải Vô địch điền kinh thế giới các năm 2009 (Berlin), 2011 (Daegu) và 2017 (London)

Vắng Federer và Djokovic, Nadal vẫn gặp nhiều thử thách giữ ngôi vương Rogers Cup: Với việc tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic học theo Roger Federer không tham dự Rogers Cup 2019, Rafael Nadal đã được đôn lên là hạt giống số 1 tại Montreal từ 5-11/8 sắp tới.

"Bò tót" cũng đang là ĐKVĐ giải ATP Masters 1000 trên đất Canada. Nhưng theo kết quả phân nhánh hạt giống, Nadal có thể sẽ phải đụng độ hạt giống số 3 Alexander Zverev. Tay vợt số 5 thế giới người Đức chính là cựu vô địch Rogers Cup 2017 khi từng thắng Federer 6-3, 6-4 ở trận chung kết 2 năm trước.

Nadal ngoài áp lực phải bảo vệ 1000 điểm trên BXH ATP do năm ngoái anh đã vô địch Rogers Cup ở Toronto sẽ phải rất cảnh giác những đối thủ tiềm tàng khác nguy hiểm như Fabio Fognini hoặc Kei Nishikori (tứ kết), đương kim á quân Stefanos Tsitsipas hoặc Alexander Zverev (bán kết), Dominic Thiem (chung kết).

Sao trẻ gốc Việt gây khó khăn cho "Trai hư" quần vợt Úc: Ngay vòng 1 giải ATP 500 sân cứng Citi Open ở thủ đô Washington D.C (Mỹ), Nick Kyrgios đã chạm trán Thái Sơn Kwiatkowski - tay vợt trẻ người Mỹ mang 2 dòng máu Việt Nam - Ba Lan.

Thái Sơn Kwiatkowski đã chơi rất cố gắng và anh chỉ thua set 1 với tỷ số 5-7 khi mất break đúng game giao bóng cuối cùng. Sang set 2, tay vợt này cũng gây nhiều khó khăn cho Kyrgios nhưng anh vẫn phải dừng bước khi thất thủ 4-6 trước cựu số 13 thế giới. Tiến vào vòng 2, "ngựa chứng" quần vợt Úc sẽ đụng độ hạt giống số 11 người Pháp Gilles Simon.

Video trận đấu giữa Nick Kyrgios và Thái Sơn Kwiatkowski ở vòng 1 Citi Open 2019:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VietBao.vn