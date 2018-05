Serena Williams có thể vô địch Roland Garros 2018

"Serena có thể làm được mọi thứ". HLV Patrick Mouratoglou nói trên trang chủ WTA. "Cô ấy đang tập luyện cật lực và tiến bộ siêu nhanh, ở mọi khía cạnh. Tôi đảm bảo cô ấy đã sẵn sàng cho Roland Garros". Grand Slam thứ hai trong năm sẽ được tổ chức từ 27/5 đến 10/6, tại Paris (Pháp).

Serena Williams

Ẩu đả kinh hoàng ở lễ hội đua ngựa

Lễ hội đua ngựa Royal Ascot năm 2018 đã xảy ra một vụ việc hết sức nghiêm trọng. Theo đó, những khán giả có mặt tại đây đã lao vào đánh nhau dữ dội sau khi xảy ra những cuộc cãi vã trước đó. Hiện chưa ước tính được thương vong nhưng điều này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của giải đấu.

"Siêu hổ" Tiger Woods được ca ngợi hết lời

"Woods đã chơi những vòng golf đỉnh cao. Theo tôi, anh ấy đã lỡ cơ hội giành cup The Players lần thứ ba một cách đáng tiếc". Jason Day nói về phong độ của đàn anh.

"Tôi chắc chắn anh ấy sẽ sớm vô địch trở lại", Jordan Spieth – người chơi cùng lượt với Woods ở ngày hạ màn The Players – chia sẻ. "Những vòng đấu của anh ấy không hề thua kém khi so với các golfer từng đăng quang ở PGA Tour mùa này. Tiger đã tìm lại đẳng cấp đích thực, anh ấy chỉ cần thêm một chút may mắn".

“Vua boxing” Joshua ký hợp đồng mới 100 triệu bảng

Mới nhất, quyền vương nước Anh đã ký bản hợp đồng mới với công ty của ông bầu Eddie Hearn với giá trị lên đến 100 triệu bảng. Ngay khi hoàn tất mọi thủ tục, Barry Hearn chia sẻ với The Sun: “Anthony là một chàng trai trẻ tinh ranh, anh ấy biết công ty Matchroom sẽ cung cấp gì cho anh ấy khi hợp đồng hết hạn vào tháng 11. Joshua đã đồng ý ký hợp đồng với công ty quảng cáo lớn nhất, tốt nhất trên thế giới. Chúng tôi cũng có hợp đồng độc quyền với Sky Sports, Sky Box Office, vì thế việc quảng bá các trận đấu sẽ diễn ra dễ dàng hơn”.

Nadal đánh tập với Sharapova trước thềm Italy Mở rộng

Người hâm mộ làng banh nỉ ở Rome được dịp chứng kiến màn khởi động bất ngờ trước giải Masters 1000 ở Italy, dù buổi tập chỉ diễn ra khoảng hai phút. Trên Twitter, "Búp bê Nga" viết: "Hai phút tập luyện cùng GOAT (tay vợt hay nhất lịch sử) Rafael Nadal". Nadal đã 10 lần vô địch Roland Garros, gấp năm lần danh hiệu của Sharapova ở Grand Slam đất nện.

VietBao.vn