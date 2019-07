Sự kiện:

Wimbledon 2019

Serena Williams

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Nadal “cổ vũ” Djokovic thắng Federer để vô địch Wimbledon: Ở trận chung kết đơn nam Wimbledon 2019 diễn ra tối nay, lúc 20h00, 14/7 (giờ Việt Nam), nếu phế ngôi ĐKVĐ Novak Djokovic thì Roger Federer sẽ nối dài kỷ lục với lần thứ 9 đoạt cúp vàng ở All England Club và giành Grand Slam thứ 21.

Không chỉ có vậy, “Tàu tốc hành” còn vượt qua cách biệt 485 điểm trên BXH ATP hiện kém Rafael Nadal – bại tướng vừa qua của anh ở trận bán kết để leo lên xếp thứ 2 thế giới và đẩy “Bò tót” thay mình xuống đứng thứ 3 thế giới.

Federer thắng thuyết phục Nadal để tiến vào chung kết Wimbledon năm nay

Còn với Djokovic, nếu thắng Federer, tay vợt số 1 thế giới sẽ là người thứ 2 chính thức có vé sớm dự ATP Finals 2019 – giải đấu quy tụ 8 anh tài xuất sắc nhất năm nay của làng banh nỉ thế giới sau Nadal.

Video Federer xuất sắc hạ Nadal sau 4 set ở bán kết Wimbledon năm nay:

LeBron James không được Lakers chiều lòng đổi số áo: ESPN cho hay, dù LeBron James đã đề đạt nguyện vọng mặc áo số 6 ở Los Angeles Lakers mùa giải mới như thời anh còn chơi cho Miami Heats và ĐT bóng rổ Mỹ nhưng đã không được đội bóng chủ quản cho phép.

Lý do là vì thỏa thận đã ký của Los Angeles Lakers với nhà tài trợ Nike trước đó. “King” James vẫn sẽ mặc áo số 23, còn tân binh Anthony Davis hài lòng với áo số 3.

“Cơn gió lạ” về nhất chặng 8 Tour de France: Thomas de Gendt – cua-rơ người Bỉ của đội Lotto-Soudal vừa cán đích đầu tiên ở chặng 8 Tour de France hôm qua (13/7) với thành tích 5 giờ 17 giây ở quãng đường 200km từ Macon đi Saint-Etienne, nhanh hơn người về nhì Thibaut Pinot (Team Francaise des Jeux) 6 giây.

Julian Alaphilippe (Team Quick Step) đã lấy lại áo vàng Tour de France năm nay khi có tổng thời gian sau 8 chặng tốt nhất là 34 giờ 17 phút 59 giây.

