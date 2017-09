Cú sốc: VĐV 18 tuổi đấm trọng tài, nhận 10 thẻ đỏ, bị cấm 10 năm

Tin thể thao HOT 12/9: Sharapova giải sầu sau US Open

Fan chê Nadal to mồm, mỹ nhân Sharapova “đanh đá” bênh vực

Sharapova lộng lẫy diện đầm trắng ra mắt sách mới: Hôm qua, Maria Sharapova đã xuất bản cuốn hồi ký tự truyện mới của bản thân với nhan đề “Unstoppable: My Life So Far” (Không thể chặn đứng: Cuộc đời của tôi đến giờ). Cô đã xuất hiện trên đường phố New York (Mỹ) với chiếc váy đầm màu trắng kiêu sa như một nàng công chúa để tham dự sự kiện quảng bá cho tác phẩm này của mình.

Sharapova và cuốn tự truyện mới "“Unstoppable: My Life So Far”

Sau đó ít giờ, “Búp bê Nga” cũng xuất hiện trên chương trình truyền hình “Chào buổi sáng nước Mỹ” và tâm sự rằng việc trở lại sân đấu tennis sau 15 tháng treo giò vì án doping quả là như một giấc mơ với mình.

"Búp bê Nga" thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ khi diện đầm trắng diễu phố ở New York

McGregor thuê du thuyền đắt nhất thế giới hưởng lạc: Hơn 1 tuần sau khi bị thua knock-out trước Floyd Mayweather ở Las Vegas, Conor McGregor vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ hè đáng nhớ với đống tiền tấn kiếm được từ trận so găng vừa qua.

McGregor cùng người thân và bạn bè đi nghỉ hè ở Ibiza

“Gã điên” UFC đã thuê hẳn một chiếc du thuyền hạng siêu sao và đang cùng người thân trong gia đình và bạn bè đi nghỉ trên bãi biển Ibiza xinh đẹp. Trên Instagram, McGregor còn khoe khoang rằng mình đã thuê chiến du thuyền giá trị tới 360 triệu đô-la (vào loại đắt nhất thế giới này) từ một tỉ phú Nga.

McGregor chơi trội với việc thuê siêu du thuyền từ một tỉ phú Nga

Nadal tri ân chú Toni trước khi li biệt: US Open 2017 chính là Grand Slam cuối cùng người chú ruột Toni Nadal làm HLV của Rafael Nadal trước khi nhường lại vai trò làm thầy cháu mình cho Carlos Moya từ mùa giải năm tới.

Và thật tuyệt vời khi ông Toni vừa được chứng kiến Rafa vô địch US Open năm nay. Không chỉ nói về thành công của bản thân, Rafael Nadal còn nói rất nhiều về Toni Nadal, để tri ân những gì mà ông chú ruột kiêm HLV của anh suốt nhiều năm qua, đã làm cho anh để anh trở thành một tay vợt vĩ đại.

Nhà tân vô địch US Open nói tiếp: “Không đơn thuần chỉ là một bài học, mà đó là tất cả những thứ mà tôi đã trải qua từ năm 3 tuổi. Tôi không thể nói đủ lời cảm ơn về những gì mà chú ấy đã làm cho tôi suốt ngần ấy năm qua. Có thể, nếu thiếu Toni, tôi đã không bao giờ chơi quần vợt. Thật tuyệt vời khi có một ai đó như ông, luôn thúc đẩy, tạo sức ép cho tôi vươn lên trong từng ngày."

Bí quyết bất ngờ giúp “Tiểu Serena” vô địch Mỹ mở rộng: Trước trận chung kết đơn nữ US Open 2017, Sloane Stephens – tay vợt 24 tuổi người Mỹ đã được HLV của mình, Kamau Murray khuyên rất đơn giản: Hít thở sâu, xoay người nhiều, di chuyển những ngón chân khi khởi động.

Điều này giúp tay vợt có biệt danh “Tiểu Serena” tự tin và có màn chuẩn bị tốt trước khi cô hạ gục đồng hương Madison Keys 6-3, 6-0 để đăng quang Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Fan hâm mộ và báo chí ghẻ lạnh Sharapova sau thất bại tại US Open.

