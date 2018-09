Video trận đấu giữa Rafael Nadal và Del Potro ở bán kết US Open 2018:

Mick Schumacher cho thấy mình thừa hưởng gen đua xe xuất sắc từ ông bố nổi tiếng Michael Schumacher

Trong khi ấy, hãng Toro Rosso đang có ý định sẽ mời Mick Schamacher thử sức ở đường đua F1 tương lai không xa. Trong khi đó, bố của anh – Michael Schumacher vẫn đang hôn mê sâu sau tai nạn vùng đầu tại khu trượt tuyết dãy Alps cuối năm 2013.

Hàn Quốc – Triều Tiên có thể tổ chức chung Olympic 2032: Bộ trưởng Thể thao Hàn Quốc Do Jong-hwan tiết lộ đại diện nước mình và phía Triều Tiên sẽ thảo luận vấn đề này ở hội nghị thượng đỉnh giữa 2 quốc gia liền kề nhau này vào tuần tới tại Bình Nhưỡng.

