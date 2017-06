Chung kết Roland Garros, Nadal – Wawrinka: Giấc mơ Decima & kẻ ngáng đường

Chung kết Roland Garros: Mơ Decima, Nadal không dám chủ quan

Chung kết Roland Garros: Lịch sử vẫy gọi "Sharapova mới", Halep

Sharapova nghỉ Wimbledon, đối thủ được phen hả hê. Eugenie Bouchard - tay vợt từng thẳng thừng chỉ trích Maria Sharapova đồng thời đánh bại “Búp bê Nga” tại Madrid Open 2017, một lần nữa vui mừng ra mặt khi nghe tin đàn chị lỡ Wimbledon. Mỹ nữ 23 tuổi người Canada mỉa mai rằng “Wimbledon sẽ trở nên trong sạch hơn khi một ai đó không tham dự theo cách không chính đáng”.

Phản ứng của Eugenie Bouchard sau khi đánh bại Sharapova tại Madrid Open 2017 mới đây

Chủ nhà Anh lo ngại an ninh cho Wimbledon. Mặc dù giải Grand Slam phải đến đầu tháng 7 mới diễn ra, nhưng ngay từ bây giờ chủ nhà Anh đã thắt chặt an ninh tại thủ đô London. Vụ khủng bố đẫm máu tại sân vận động Manchester Arena hôm 22/5 vẫn là cú sốc lớn với xứ sở sương mù, buộc giới chức Anh phải đặt báo động an ninh cho mọi hoạt động thể dục thể thao và giải trí, nơi tụ tập đông người. Vì thế, Wimbledon sẽ là mối bất an với giới chức cũng như BTC giải đấu.

Lewis Hamilton sánh ngang huyền thoại. Tay đua F1 của đội Mercedes lần thứ 65 giành pole trong sự nghiệp sau khi hoàn thành vòng chạy phân hạng tốt nhất tại Grand Prix Canada. Ngôi sao người Anh sánh ngang cố huyền thoại Ayrton Senna về số lần giành pole. Ngoài ra, đây là lần thứ 6 chỉ trong 10 lần tham dự, Hamilton giành pole ở Canada nhờ thành tích 11,459 giây. Người về nhì là Sebastian Vettel của đội Ferrari với 0,33 giây chậm hơn Hamilton.

Lewis Hamilton có thành tích tốt tại Grand Prix Canada

Amir Khan tái xuất. Tay đấm nổi danh người Anh, Amir Khan vừa tiến hành khám nha khoa để xác định khả năng tham dự trận gặp Kell Brook. Amir Khan - võ sỹ quyền Anh gốc Pakistan năm nay 30 tuổi, đã thi đấu 35 trận trong sự nghiệp và giành 31 chiến thắng, trong đó có 19 lần bằng knock-out. Tuy nhiên, trong vòng 3 năm qua Khan mới chỉ 2 lần thượng đài.

Tiger Woods bị bắt oan? Tay golf từng nhiều năm ngự trị trên đỉnh thế giới vừa hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ trong vụ bị cảnh sát bắt giam hôm 29/5. Theo đó, thực tế là Tiger Woods đã uống chống lo âu có tên là Xanax và bị tác dụng phụ của thuốc gây ảnh hưởng. Woods sau đó nằm ngủ trong xe và bị giới chức trách nghi ngờ sử dụng rượu bia khi lái xe.

Chấn thương đùi có thể khiến Sharapova đối mặt với mùa giải "thảm họa".

VietBao.vn