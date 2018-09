Serena Williams nhận án phạt US Open. Sau khi gây scandal với hành vi lăng mạ trọng tài do bị xử phạt trong trận gặp Naomi Osaka ở chung kết đơn nữ US Open, Serena Williams sẽ bị phạt một số tiền khoảng 17.000 USD. Số tiền này bao gồm 10.000 USD cho hành vi lăng mạ trọng tài, 4.000 USD do đã nhờ HLV “mách nước” trong trận và 3.000 USD cho hành vi đập vợt.

Nadal, Federer và Djokovic giật vé ATP Finals. Sau khi Novak Djokovic đánh bại Kei Nishikori ở bán kết US Open 2018 thì chiếc vé dự ATP Finals 2018 đã được trao cho 3 người là Djokovic cùng với Rafael Nadal và Roger Federer. Djokovic hiện vẫn còn khả năng đoạt ngôi số 1 thế giới trước khi hết năm.

Nadal không phải nghỉ lâu. Sau khi bị chấn thương đầu gối và phải bỏ cuộc trận bán kết gặp Juan Martin del Potro ở US Open, Rafael Nadal mới đây cho biết thời gian nghỉ bình phục của anh sẽ không kéo dài. “Tôi đã có kinh nghiệm về vấn đề này và tôi tin mình sẽ trở lại trong thời gian ngắn, dù tôi cũng phải thú thực là mình chưa rõ mức độ nghiêm trọng của nó có thể lên tới đâu”, anh nói.

Sharapova đấu 3 giải trong tháng 10. Maria Sharapova khó có khả năng giành vé dự WTA Finals cuối năm nay nhưng cô vẫn đang hy vọng loạt 3 giải đấu trong tháng 10 tới sẽ giúp cô cải thiện thứ hạng. Theo lịch, Sharapova sẽ thi đấu giải China Open tại Bắc Kinh, bảo vệ chức vô địch giải Tianjin Open trước khi về Nga dự giải Moscow Open.

VietBao.vn