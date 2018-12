Sự kiện:

Rafael Nadal

Novak Djokovic

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Nadal chờ “phục hận” Djokovic dịp cuối năm

Rafael Nadal đã bị Novak Djokovic chiếm ngôi tay vợt nam số 1 thế giới mùa giải 2018. Cặp kỳ phùng địch thủ này sẽ có dịp so tài với nhau khi cùng tham dự giải quần vợt Mubadala World Tennis Championship 2018 diễn ra từ 27-29/12 ở Abu Dhabi (UAE).

Nadal và Djokovic sẽ cùng tranh tài tại Abu Dhabi cuối năm nay để chạy đà cho mùa giải mới 2019

Video trận bán kết Wimbledon 2018 tuyệt hay giữa Nadal và Djokovic:

Vettel rất thần tượng Schumacher

Vettel cũng nhắn gửi lời chúc Schumacher sớm bình phục và tái xuất sau khi huyền thoại từng 7 lần vô địch F1 thế giới vẫn đang hôn mê sâu sau tai nạn chấn thương sọ não khi đi trượt tuyết cùng gia đình ở dãy Alps (Pháp) cuối tháng 12 năm 2013.

