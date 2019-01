Sự kiện:

Điểm tin THỂ THAO

Australian Open 2019

Video Caroline Wozniacki vượt qua Simona Halep kịch tính ở trận chung kết đơn nữ Australian Open năm ngoái:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mayweather từng thắng Pacquiao gây nhiều tranh cãi trong dư luận hồi năm 2015

VĐV trượt tuyết thoát khỏi "lưỡi hái tử thần", trách đội cứu hộ không ứng cứu bạn mình kịp thời: Pablo Belmonte - nam VĐV trượt tuyết 26 tuổi người Catalunya (Tây Ban Nha) là người duy nhất sống sót trong trận lở tuyết Chủ nhật tuần trước (6/1) ở Huaraz (thành phố phía bắc Peru) trên dãy núi Andes, khi 4 người bạn đồng hành của anh (gồm 3 VĐV leo núi khác và 1 người dẫn đường) đều đã tử nạn.

Theo Belmonte, nếu đội cứu hộ cử máy bay trực thăng đến sớm hơn để sơ cứu và đưa các nạn nhân thoát khỏi vùng bị nạn, họ đã có thể sống sót.

Australian Open 2019 Theo bạn, tay vợt nào sẽ giành chức vô địch Australian Open 2019? Federer Nadal Djokovic Murray Zverev Del Potro Anderson Cilic Nishikori Ý kiến khác Bình chọn Xem kết quả

VietBao.vn