Bán kết Roland Garros: Thiem "giật đuốc" của Nadal

Roland Garros: “Đấu sỹ Samurai” lỳ hơn cả Nadal, đối thủ phát nản

Andy Murray lo ngại mất ngôi số 1 vào tay Nadal. Rafael Nadal đã lọt vào chung kết Roland Garros, gặp Stan Wawrinka. Từ đầu năm 2017, tay vợt người Tây Ban Nha chơi cực kỳ xuất sắc. Trong khi đó, Andy Murray lại thể hiện phong độ kém cỏi từ đầu năm. Trong cuộc họp báo, tay vợt người Vương quốc Anh thừa nhận anh có thể kết thúc năm 2017 ở phía sau Nadal , không phải Djokovic - người cũng không có phong độ tốt.

Thắt chặt an ninh trước trận chung kết Roland Garros. Trước thềm trận chung kết đơn nam giữa Rafael Nadal và Stan Wawrinka, giới chức lo ngại về nguy cơ khủng bố. Vì thế, vấn đề an ninh của trận chung kết sẽ được đặt lên hàng đầu, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cả Paris cũng như giải đấu Roland Garros và không để xảy ra bất cứ nguy cơ nào cho trận đấu cuối cùng.

Novak Djokovic bị chỉ trích “không có lòng tự trọng”. Huyền thoại John McEnroe - tay vợt từng 7 lần vô địch các giải đấu Grand Slam, thẳng thừng chỉ trích Djokovic là “kẻ không có lòng tự trọng và tự phơi bày bản chất”. Theo nhận định của John McEnroe, “Nole” không thể thua trắng trong set 3 trước Thiem nếu như bản thân tay vợt người Serbia này không tự buông. Lần cuối cùng Djokovic thua trắng tại một giải đấu thuộc Grand Slam là vào năm 2005, khi “Nole” còn là một tay vợt tuổi teen.

Rafael Nadal không hài lòng với công tác trọng tài. Tay vợt người 31 tuổi người Tây Ban Nha cảnh báo, vấn đề trọng tài tại Roland Garros 2017 khiến anh không hài lòng và yêu cầu một trận đấu thật công tâm, chính xác ở chung kết. Trong trận đấu cuối cùng, Nadal sẽ so tài với Stan Wawrinka sau khi tay vợt người Argentina vượt qua Andy Murray với 5 set.

Rời Roland Garros trong thất vọng, Djokovic thề làm lại ở Wimbledon. Dừng chân ở tứ kết và trở thành cựu vương Roland Garros, “Nole” lập tức trở lại tập luyện để có màn trình diễn tốt nhất tại Wimbledon. Giải đấu tại London sẽ khởi tranh sau 3 tuần nữa, nơi Andy Murray đang là đương kim vô địch và cũng đang hạ quyết tâm bảo vệ ngôi vị số 1 trên sân nhà.

