Saigon Heat đả bại Hanoi Buffaloes tại VBA. Dù được thi đấu trên sân nhà và chào đón sự trở lại của Mike Bell, tuy nhiên Hanoi Buffaloes vẫn phải chịu thất bại 70-84. Với chiến thắng này, Saigon Heat tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu với 7 chiến thắng và 3 thất bại, qua đó tiếp tục nới rộng khoảng cách với những đội bóng bám đuổi khác như Cantho Catfish hay Thang Long Warriors.

Tranh ngôi vương US Open, Federer, Nadal mơ hạ bệ Djokovic, săn gần 90 tỷ đồng: Một kỷ lục mới về tiền thưởng ở các giải Grand Slam vừa được xác lập khi BTC US Open 2019 (26/8 – 8/9) thông báo sẽ chi đến 57 triệu đô-la để thưởng cho các tay vợt dự giải.

Theo đó, nếu vô địch đơn nam hoặc đơn nữ ở New York năm nay, các tay vợt sẽ bỏ túi số tiền lên đến 3,85 triệu đô-la (gần 90 tỷ đồng). Novak Djokovic đang là ĐKVĐ đơn nam, còn Naomi Osaka đang là ĐKVĐ đơn nữ US Open.

ĐKVĐ Mỹ mở rộng Djokovic và 2 cựu vương Federer - Nadal tranh chức vô địch Grand Slam cuối cùng năm nay

Federer và Nadal sau nỗi cay đắng ở Wimbledon đang quyết tâm sẽ phế ngai vàng của Nole để đăng quang tại US Open - Grand Slam cuối cùng trong năm nay.

