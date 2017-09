Mayweather "quậy tưng bừng" trong biển tiền giữa dàn mỹ nữ

Bảng xếp hạng tennis 18/9: Federer - Nadal tranh số 1, kịch đến hồi hay

Federer đấu Nadal 2017 hay nhất lịch sử thể thao thế giới

Federer có thù lao đấu biểu diễn siêu khủng

Theo thống kê của Business Insider, Federer năm thứ 12 liên tiếp nằm trong Top những tay vợt kiếm bộn tiền nhất thế giới. Tính riêng mùa giải 2016, anh bỏ túi 64 triệu USD, trong đó, 60 triệu USD là tiền từ các nhà tài trợ. Anh kiếm hơn 2 triệu USD từ thù lao tham dự các giải đấu biểu diễn và hơn 1 triệu USD là tiền tham dự các giải ATP 250 và ATP 500.

Federer có năm 2017 thành công với 2 danh hiệu Grand Slam, một số danh hiệu lớn khác

Nữ trọng tài trận boxing kinh điển bị đình chỉ: Bà Adalaide Byrd, một trong 3 trọng tài chấm điểm trận so găng giữa Gennady Golovkin và Saul “Canelo” Alvarez để tranh các đai vô địch hạng trung của WBA (Supers), và là người gây ra scandal khủng khiếp khi cho Alvarez thắng điểm với cách biệt quá lớn là 118-110. Giám đốc điều hành của Ủy ban thể thao Nevada cho biết: “Tôi sẽ không đưa bà ấy lại chiếc ghế nóng chấm điểm ngay lập tức đâu”.

Với sai sót trong trận đấu của Golovkin và Alvarez, nhiều khả năng bà Byrd sẽ bị loại khỏi việc chấm điểm các trận đấu thuộc sự kiện UFC 17.

Siêu VĐV LeBron James bị soán ngôi “Ông hoàng lương bổng NBA”: Sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Golden State Warriors, tay ném Stephen Curry đã trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ). Chủ nhân hai danh hiệu MVP nhận hơn 34,6 triệu đôla trong mùa giải 2017/18. Đây là bước tiến ngoạn mục về tiền lương của Stephen Curry khi năm ngoái anh chỉ nhận 12,1 triệu, xếp thứ 85 trên bảng lương NBA.

Ngôi sao số một NBA hiện tại, LeBron James, đứng thứ hai với 33,2 triệu đôla. Con số này vừa đủ vượt qua kỷ lục 33,1 triệu mà Michael Jordan được hưởng ở mùa 1997-1998 trong bản hợp đồng một năm ký với Chicago Bulls.

Võ sĩ gốc Việt Martin Nguyen có cơ hội thành Vua hạng nhẹ: Sau khi giành chiếc đai vô địch ONE FC hạng lông (65-70 kg), võ sĩ gốc Việt Martin Nguyen sẽ đấu nhà vô địch hạng nhẹ (70-75 kg) Eduard Folayang tại sự kiện ONE FC 63 diễn ra vào ngày 10/11 tới. Điều đó có nghĩa nếu chiến thắng, võ sĩ gốc Việt sẽ trở thành tay đấm duy nhất cho đến lúc này sở hữu cùng lúc 2 chiếc đai vô địch ONE FC. Nhưng Folayang (18-5) không phải tay mơ, là võ sĩ MMA hàng đầu Philippines với hơn 10 năm thi đấu chuyên nghiệp.

Giải đấu của huyền thoại golf Tiger Woods dừng vì không có nhà tài trợ: Quicken Loans National là giải đấu đã diễn ra 10 năm liên tục trong hệ thống PGA Tour. Giải đấu do Tiger Woods cùng các cộng sự trong Quỹ Tiger Woods quản lý, với tiền thưởng cho nhà vô địch chưa bao giờ dưới một triệu đôla. Tuy nhiên, hợp đồng tài trợ có thời hạn 4 năm của Quicken Loans và Quỹ Tiger Woods đã chấm dứt sau mùa giải 2017. Suốt thời gian qua, đôi bên đã nhiều lần đàm phán gói tài trợ tiếp theo nhưng lâm vào bế tắc.

Sampras cho rằng kỉ lục Grand Slam của Federer sẽ bị Nadal qua mặt.

