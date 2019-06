Sự kiện:

Điểm tin THỂ THAO

Võ sĩ Hàn Quốc thực hiện cú knock-out sau 5 giây. Võ sĩ MMA Choi Won-jun người Hàn Quốc đã có chiến thắng knock-out nhanh nhất lịch sử của giải Road Fighting Championship sau 5 giây. Hwang nhập cuộc tự tin khi lao thẳng vào đối thủ để đánh cận chiến. Trong lúc tiến tới, Hwang để lộ vùng mặt. Điều này khiến anh nhận trọn cú đấm tay phải của đối thủ. Cơ thể của Hwang bắt đầu loạng choạng và ngã dần. Sau đó, anh phải nhận thêm nhiều cú đấm từ võ sĩ Choi.

Võ sĩ MMA Choi Won-jun (phải) đánh bại đối thủ chóng vánh

Nhà vô địch US Open 2019 tiết lộ lý do sở hữu phong độ cao. Gary Woodland, nhà vô địch US Open 2019 cho rằng trách nhiệm với con trai là một trong những nguyên nhân giúp anh đứng vững trên đỉnh bảng ở Pebble Beach tuần qua. "Tôi luôn phấn đấu để chiến thắng trong suốt sự nghiệp", golfer 35 tuổi chia sẻ sau chức vô địch US Open 2019. "Việc làm cha giúp cuộc sống của tôi có mục đích rất rõ ràng, giúp tôi bản lĩnh hơn. Tôi muốn con trai có được cuộc sống tốt hơn cha nó từng trải qua.

Cựu vô địch quyền anh phải khâu 8 mũi. Nhà cựu vô địch quyền anh của WBO Rex Tso tiết lộ phải khâu 8 mũi trên trán sau khi thất bại trong trận đấu nghiệp dư tại Thượng Hải (Trung Quốc). Võ sĩ 31 tuổi tiết lộ đây là lần đầu phải nhập viện trên xe cứu thương. Lý do là vết cắt trên trán khá sâu. Tso lúc này đã hồi phục chấn thương và có thể trở lại tập luyện.

Andy Murray muốn vô địch Wimbledon 2019. Dù chưa thi đấu chính thức lần nào sau cuộc phẫu thuật ghép mảnh kim loại vào hông, cựu số 1 thế giới người Anh vẫn không ngại đặt chỉ tiêu cực vô địch cho giải Grand Slam trên sân cỏ sắp tới. Tay vợt xứ Scotland sẽ đánh dấu sự trở lại với tennis nhà nghề khi đứng cặp cùng Feliciano Lopez của Tây Ban Nha dự tranh nội dung đôi nam ở giải Queen’s trên mặt sân cỏ.

