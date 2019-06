Sự kiện:

Scandal góc tối thể thao

Video Klitschko và gia đình trải qua giây phút "sinh tử"

Chiếc du thuyền đã được cứu hộ kịp thời

Klitschko là một võ sỹ hạng nặng từng giữ các đai vô địch thế giới cao quý nhất, anh từng có 64 trận thắng (trong đó có 53 trận thắng bằng knock-out), từng giành HCV Olympic Atlanta 1996.

Cả sự nghiệp "Tiến sỹ búa thép" chỉ thua đúng 5 trận, sau 2 trận thua gần nhất trước Tyson Fury và Anthony Joshua, tay đấm Ukraine đã quyết định giải nghệ vào năm 2017. Trong thời gian gần đây có tin đồn Klitschko trở lại thi đấu nhưng cựu võ sỹ 43 tuổi chưa xác nhận điều này.

VietBao.vn