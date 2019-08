Sự kiện:

Nguyễn Tiến Minh: Tay vợt số 1 Việt Nam

Cầu lông đỉnh cao

Lin Dan

Video Tiến Minh đấu Lin Dan tại Đại hội thể thao châu Á 2010

Liệu Tiến Minh có thể thắng Lin Dan thêm 1 lần?

Ở đơn nam giải vô địch thế giới sắp tới, Việt Nam có thêm 1 đại diện đó là Phạm Cao Cường, tay vợt này cũng "đen đủi" không kém khi phải đụng độ với tay vợt số 1 thế giới người Nhật Bản - Kento Momota ngay vòng 1.

Đơn nữ, Vũ Thị Trang gặp tay vợt - Kristin Kuuba (Estonia) và Nguyễn Thùy Linh chạm trán Lianne Tan (Bỉ) tại vòng đấu đầu tiên. Nội dung đôi nam nữ, cặp Đỗ Tuấn Đức/Phạm Như Thảo gặp Pawel Smilowski / Magdalena Swierczunska của Ba Lan.

VietBao.vn