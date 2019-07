Bình Dương “cấm cửa” Tiến Linh lên tuyển U-23 Việt Nam

Sau trận thua thất vọng TP.HCM tại vòng 15 V-League, HLV Becamex Bình Dương, Trần Thanh Sơn cho biết sẽ không để “Vua phá lưới” Nguyễn Tiến Linh tập trung trước khi tuyển U-23 Việt Nam bước vào chiến dịch SEA Games 30.

Không có được lực lượng mạnh nhất khiến HLV Thanh Sơn buộc lòng giữ chân, không cho Tiến Linh tập trung trước khi U-23 Việt Nam bước vào chiến dịch SEA Games 30. ẢNH: CTV

Ông Sơn nhấn mạnh: “Các đợt tập trung U-23 Việt Nam gần đây chủ yếu để rà soát đội hình, không thi đấu nên những lần sau chúng tôi không để em ấy lên tập trung nữa”.

Sự lo lắng của HLV Thanh Sơn là dễ hiểu trong bối cảnh Becamex Bình Dương lực lượng mỏng phải tham chiến ở các mặt trận V-League, dự chung kết AFC Cup (khu vực Đông Nam Á). Bên cạnh đó, việc không có được đội hình mạnh nhất gây ảnh hưởng đến thành tích chung của CLB.

Ở cuộc đối đầu TP.HCM, tiền đạo từng đoạt “Vua phá lưới” Tiến Linh không giúp ích gì, do bất ngờ bị chấn thương do quá tải trong lúc khởi động. Đội bóng đất Thủ đã phải trả giá trận thua 0-2 do những sai lầm cá nhân ở hàng thủ, khiến Becamex Bình Dương trắng tay rời sân.

Nguyện vọng của HLV Thanh Sơn là chính đáng khi mà các chân sút U-23 khác như Quang Hải, Văn Hậu của Hà Nội FC được ưu tiên tập trung cùng CLB.

MU bất ngờ tăng giá chuyển nhượng tiền vệ Paul Pogba. ẢNH: REUTERS

Manchester tăng giá chuyển nhượng không tưởng đối với Pogba

Đội chủ sân Old Trafford quyết giữ chân bằng được tiền vệ Paul Pogba, bằng cách tăng phí chuyển nhượng từ 150 lên 180 triệu bảng.

Trước những phát ngôn gây náo loạn thị trường của siêu cò Mino Raiola - người đại diện của Pogba, “Quỷ đỏ” buộc lòng phải hét giá trên trời khi mà cả Real Madrid và đại diện Serie A Juventus đều rất muốn của sự phục vụ của tiền vệ từng vô địch World Cup 2018.

Với số tiền 180 triệu bảng vừa được MU tuyên bố, các đối thủ phải bỏ hơn gấp đôi số tiền (89 triệu bảng) “Quỷ đỏ” chuyển nhượng Pogba về từ Juventus năm 2016. Hợp đồng của anh với MU còn thời hạn hai năm.

Để phòng ngừa phương án mất Pogba, HLV Solskjaer đề nghị chuyển nhượng Sean Longstaff từ Newcastle. Thế nhưng “Chích choè” hét giá 50 triệu bảng cho chân sút 21 tuổi, MU đành thoái lui không kèn không trống.

Tiền đạo Pháp Antoine Griezmann...

Atletico Madrid dọa đưa Barcelona ra tòa

CLB đang sở hữu tiền đạo Antoine Griezmann, Atletico Madrid nhấn mạnh sẽ đưa vụ việc ra tòa nếu Barcelona không chồng đủ 200 triệu euro trong điều khoản phá vỡ hợp đồng.

Tối muộn ngày 12-7, Barcelona chính thức tuyên bố đã chiêu mộ thành công nhà vô địch World Cup 2018 Griezmann với chi phí 120 triệu euro. Ngay lập tức Atletico phản pháo, số tiền đó là chưa đủ để mua sự tự do của tiền đạo người Pháp.

...chưa hết rắc rối với CLB cũ Atletico Madrid. ẢNH: REUTERS

Theo lập luận của Atletico, 120 triệu euro là phí chuyển nhượng Griezmann khi mùa giải 2018-19 khép lại, cho đến khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc. Trong khi trước đó, cá nhân chân sút 28 tuổi đã đạt được thỏa thuận với đội chủ sân Nou Camp và tuyên bố chia tay Atletico ngày 14-5. Thế nên với lý do này, Atletico buộc Barcelona phải chồng đủ 200 triệu euro.

Chủ tịch Atletico Madrid, Enrique Cezero khẳng định: “Một khi đưa ra tuyên bố chính thức, chúng tôi đã nắm trong tay những bằng chứng”. Dự kiến đội chủ sân Wanda Metropolitano sẽ đâm đơn kiện lên UEFA, FIFA hoặc nhờ đến sự phân xử của Tòa án Trọng tài Thể thao CAS.

