Tuy diện áo đôi nhưng Tiến Dũng và Đức Chinh lại có cách mix - match khác nhau. Nếu Tiến Dũng kết hợp áo thun với quần thể thao khỏe khoắn thì “Chinh đen” lại diện jeans trẻ trung, năng động. Bộ đôi tích cực giao lưu và chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Chàng “crush quốc dân” không bỏ lỡ cơ hội trổ tài bắt bóng với khung thành đèn LED độc đáo ngay tại sự kiện. Màn trình diễn của anh nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các bạn trẻ.

Trong khi đó, Đức Chinh lại phô diễn khả năng tâng bóng điêu luyện. Tuy không mang trang phục tập luyện nhưng tiền đạo sinh năm 1997 vẫn thả sức “phiêu” cùng trái bóng khiến fan trầm trồ không ngớt.

Bùi Tiến Dũng sau phút bỡ ngỡ ban đầu đã được bạn thân Đức Chinh "chỉ giáo" cách xoay bóng trên đầu ngón tay. Màn “ảo thuật” có phần vụng về của đôi bạn thân này đã mang lại những tràng cười không ngớt cho người tham dự sự kiện.

Ngoài các tuyển thủ của U23 Việt Nam, sự kiện còn có sự góp mặt của Lê Công Vinh. Gần đây, tiền đạo gốc Nghệ An thu hút sự chú ý của công chúng khi ra mắt tự truyện “Phút 89”.

Bùi Tiến Dũng cho biết bóng đá là đam mê bất tận của anh, vì vậy khi nhận được lời mời của Budweiser tham dự sự kiện khởi động chiến dịch “Light up The FIFA World Cup 2018” tại Việt Nam, anh đã không ngại ngần đồng ý. Sắp tới, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh và nhiều thành viên khác của làng bóng Việt sẽ trực tiếp theo dõi các khoảnh khắc đáng nhớ của World Cup tại Nga.

Cùng với đại diện Budweiser Việt Nam, 2 gương mặt ưu tú của U23 đã nhận bia từ mô hình bay, thắp sáng chiếc ly Budweiser - FIFA World Cup 2018, khởi động chiến dịch “Light up The FIFA World Cup 2018” tại Việt Nam.

Ngay sau đó, Đức Chinh - Tiến Dũng đã cùng những gương mặt nổi tiếng khác như: Á hậu Hoàng My, HuyMe, Mlee… hòa vào bữa tiệc âm nhạc sôi động, mang đậm không khí World Cup.

Sự kiện cổ động “Light up The FIFA World Cup 2018” do thương hiệu Budweiser tổ chức. Với 32 năm đồng hành cùng giải bóng đá lớn nhất hành tinh, Budweiser đã ghi tên mình vào lịch sử FIFA World Cup khi trở thành thương hiệu bia tài trợ chính thức nhiều nhất cho lịch sử cúp bóng đá thế giới: 8 kỳ.

Sau sự kiện này, thương hiệu bia Mỹ sẽ đem đến chuỗi hoạt động thú vị khác tại Việt Nam như: Cổ vũ World Cup cùng “sao”, bài hát cổ động World Cup "We are the rising kings"...

VietBao.vn