Với lực lượng VĐV ưu tú và những kết quả đáng tự hào trong các kỳ trước, đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào thành tích thi đấu năm nay, hứa hẹn mang về nhiều HCV danh giá cho đất nước.

Bằng chứng là ngay từ những ngày đầu bước vào kỳ tranh tài, nhà vô địch Paralympic 2016 Lê Văn Công đã cầm chắc HCV trong tay ngay lần cử đầu tiên, anh bỏ xa đối thủ Pia (Lào) đến 50kg khi nâng được mức tạ 175kg.

Không thỏa mãn với chiến thắng quá dễ dàng, lực sĩ Lê Văn Công tiếp tục cử thêm hai lần nữa ở mức tạ 179kg và 181kg đều thành công bất ngờ. Sau cùng, Lê Văn Công giành chiếc HCV đầy ấn tượng với thành tích 181kg, phá sâu kỷ lục môn cử tạ của Para Games năm nay (kỷ lục cũ là 178kg).

Với thành tích đáng ngưỡng mộ, Lê Văn Công gần như không có đối thủ xứng tầm ở hạng cân 49kg và xuất sắc nhận thưởng nóng từ đại diện Herbalife Việt Nam ngay tại Malaysia

Không kém cạnh đồng đội, VĐV Nguyễn Bình An cũng đã có màn thi đấu mãn nhãn khi giành HCV hạng cân 54kg nam. Thành tích 3 lần cử của An lần lượt là 175kg, 178kg và 181kg, phá rất sâu kỷ lục ASEAN Para Games cũ 175kg. Với thành tích này, Nguyễn Bình An bỏ xa đối thủ Amorntep Pongsa (Thái Lan) đến tận 51kg.

Ngay lập tức, Lê Văn Công và Nguyễn Bình An vinh dự nhận giải thưởng nóng từ Herbalife Việt Nam ngay tại đất nước Malaysia. Với kết quả chiến thắng ấn tượng, Lê Văn Công rất vui và tự hào khi 5 lần đoạt HCV và lập nên 5 kỷ lục ASEAN Para Games.

“Thành tích của tôi là nhờ việc khổ luyện không ngừng, kết hợp với chế độ dinh dưỡng chuyên biệt. Cảm ơn Herbalife đã đồng hành xuyên suốt thời gian qua. Đây là sự ủng hộ tinh thần rất lớn đối với các VĐV Việt Nam tại đại hội thể thao lần này”, VĐV Lê Văn Công chia sẻ.

VĐV cử tạ Nguyễn Bình An vinh dự nhận thưởng nóng từ đại diện Herbalife Việt Nam

Bên cạnh đó, VĐV Nguyễn Bình An cũng cho biết trong hai năm nay khi được tài trợ dinh dưỡng, anh rất yên tâm dồn sức cho việc tập luyện với mục tiêu phá thêm nhiều kỷ lục mới. Bình An rất tuân thủ chế độ tập luyện khoa học và dinh dưỡng lành mạnh, ăn uống theo đúng chỉ định của các chuyên gia dinh dưỡng Herbalife.

“Tôi đã được chuẩn bị tốt cả về tâm lý lẫn thể chất, quyết tâm vượt thành tích cũ, thi đấu tốt nhất tại Paragames 9 và tiếp đó là giải Vô địch thế giới ở Mexico”, VĐV Nguyễn Bình An cho biết.

Trước đó, ở nội dung thi đấu 100m bơi tự do nữ, kình ngư Vi Thị Hằng đã xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ nặng ký và mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam.Hơn nữa, với thành tích 1 phút 23 giây 99, Hằng đã làm nên lịch sử khi phá luôn kỷ lục của đại hội.

Vi Thị Hằng xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho Việt Nam

ASEAN Para Games năm nay hứa hẹn sẽ là năm tiếp nối thành công cho thể thao người khuyết tật Việt Nam với những gương mặt triển vọng điển hình như Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Vi Thị Hằng,… bởi những thành tích quý giá ngay từ hai ngày thi đấu đầu tiên. Từ đó, Para Games 9 lần này cũng là bước thử lửa để các VĐV được cọ sát, đồng thời nâng cao kinh nghiệm và sẵn sàng bước tới những đấu trường lớn hơn trong tương lai.

Đồng hành cùng thể thao Việt Nam trong suốt khoảng thời gian trước và trong thi đấu, Herbalife Việt Nam tự hào khi cung cấp những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cũng như những khóa tập huấn dinh dưỡng khoa học, nhằm hỗ trợ các VĐV phát huy tối đa sức mạnh, lập nên nhiều kỷ lục mới.

