Vòng đấu cuối cùng Bundesliga mùa 2017-2018 đã tạo nên những cảm xúc trái ngược. Trên sân Allianz Arena, “hùm xám” Bayern Munich dù thua đến 1-4 trước Stuttgart nhưng họ vẫn có màn ăn mừng chức vô địch hoành tráng.

Các cầu thủ Bayern Munich tắm bia mừng chức vô địch Bundesliga thứ sáu liên tiếp.

Trong khi đó, Hamburger SV dù thắng Borussia Moenchengladbach 2-1 trên sân nhà Volksparkstadion nhưng vẫn không thoát được cảnh rớt hạng. Thậm chí Hamburger đã chính thức rớt hạng ngay từ vòng đấu trước.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hamburger phải chịu cảnh rớt hạng và không còn được thi đấu ở sân chơi cao nhất nước Đức. Tình cảnh cay đắng này khiến các CĐV Hamburger không chịu nỗi và họ đã có những hành động quá khích.

Vòng 34 Bundesliga chứng kiến các đội chạy đua cho suất xuống hạng cũng như những CLB tranh suất dự cúp châu Âu thi đấu cực kỳ nỗ lực. Hầu hết những đội này đều giành chiến thắng, trừ… Borussia Dortmund.

Các cầu thủ Bayern Munich nâng cao chức vô địch Bundesliga.

Ở cuộc đua giành bốn vé dự Champions League mùa sau, Bayern Munich và Schalke 04 đã nắm chắc hai vị trí đầu tiên kèm hai suất dự Champions League. Hai suất còn lại là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa bốn đội Borussia Dortmund (55 điểm), Hoffenheim (52 điểm), Bayer Leverkusen (52 điểm) và RasenBallsport Leipzig (50 điểm).

Trong đó, đáng chú ý là cuộc đối đầu trực tiếp giữa chủ nhà Hoffenheim và Dortmund. Kết quả Hoffenheim đánh bại Dortmund 3-1 và cướp luôn vị trí thứ ba (hơn hiệu số +18 so với +17) của đội bóng này trên bảng xếp hạng. Dortmund may mắn cán đích ở vị trí thứ tư, vị trí cuối cùng dự Champions League. Bayer Leverkusen dù thắng Eintracht Frankfurt 1-0 nhưng thua hiệu số Dortmund (+17 so với +14) nên chỉ xếp thứ năm kèm vé dự Europa League.

RasenBallsport Leipzig thắng Hertha Berlin đến 6-2 ngay trên sân khách nhưng chỉ có 53 điểm đứng thứ sáu kèm một suất dự vòng loại Europa League.

Bia và "pháo hoa" là "đặc sản" chính cho buổi lễ ăn mừng của Bayern Munich.

Ở cuộc đua xuống hạng, trước vòng cuối cùng FC Cologne và Hamburger SV đã chắc hai vé rớt hạng khi lần lượt chỉ có 22 và 28 điểm. Hamburger SV thắng ở vòng cuối để có 31 điểm nhưng vẫn không thể thay đổi tình thế.

Suất rớt hạng còn lại là cuộc “đua ngược” giữa Wolfsburg (30 điểm) và Freiburg (33 điểm). Kết quả cả hai đều thắng và suất rớt hạng cuối cùng thuộc về "bầy sói" Wolfsburg.

Trở lại với màn đăng quang của Bayern Munich, đây đã là mùa thứ sáu liên tiếp Bayern vô địch Bundesliga. Điều này cho thấy sức mạnh vô đối của “hùm xám” ở đấu trường trong nước.

Sở dĩ Bayern thua Stuttgart rất đậm là do họ không còn động lực thi đấu, ngoài ra, thầy trò HLV Jupp Heynckes còn phải dưỡng sức chuẩn bị cho trận chung kết cúp quốc gia với Eintracht Frankfurt vào ngày 20-5 tới.

Đó là chưa kể các siêu sao của Bayern không dám thi đấu quá nhiệt, sợ chấn thương ảnh hưởng đến cơ hội dự World Cup 2018 chỉ còn đúng một tháng nữa là tranh tài.

Sau trận chung kết cúp quốc gia, HLV lão làng Jupp Heynckes cũng chia tay Bayern, chia tay luôn sự nghiệp huấn luyện nhường chỗ cho HLV Niko Kovac. Điều đáng nói, Niko Kovac đang là HLV của Eintracht Frankfurt, đối thủ của Bayern Munich và HLV Jupp Heynckes trong trận chung kết cúp quốc gia Đức.

