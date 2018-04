Bước vào trận tứ kết lượt về Champions League, HLV Eusebio Di Francesco thực hiện một loạt thay đổi trong đội hình AS Roma so với thất bại 1-4 trên sân Nou Camp tuần trước. Đáng chú ý, AS Roma đã chuyển sang sử dụng sơ đồ 3-5-2 thay vì công thức 4-3-3 như ở lượt đi.

Bàn mở tỷ số của Edin Dzeko thổi bùng khí thế cho AS Roma. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng AS Roma lại lột xác đến ngỡ ngàng trước Barca hùng mạnh và làm nên cú sốc lớn nhất ở Champions League mùa này. Đội chủ sân Olimpico nhập cuộc đầy tích cực với lối pressing mạnh mẽ dù hy vọng lật ngược thế cờ là rất mong manh.

Edin Dzeko khởi đầu cho đêm "điên rồ" ở thành Rome với bàn mở tỷ số vào lưới Barca ngay phút thứ 6. Đây là tình huống mà cựu tiền đạo Man City đã thể hiện sức rướn và khả năng tì đè tuyệt vời để ghi bàn sau đường chuyền vượt tuyến của De Rossi.

Để thủng lưới sớm, Barca vẫn tỏ ra chủ quan khi cầm bóng nhiều mà không tổ chức tấn công một cách dứt khoát, để rồi lâm vào thế bế tắc và trở nên lúng túng trước lối chơi đầy nhiệt huyết của AS Roma.

Quãng thời gian nghỉ giữa giờ cũng không thể giúp thầy trò HLV Ernesto Valverde xốc lại tinh thần hoặc đưa ra điều chỉnh thích hợp. Barca tiếp tục hiệp 2 với lối chơi mờ nhạt và sớm phải trả giá vì sai lầm nơi hàng thủ.

Kostas Manolas kết liễu số phận Barca. (Ảnh: Getty)

Phút 57, Gerard Pique gây ra quả phạt đền khi phạm lỗi với Edin Dzeko trong vòng cấm địa Barca. Trên chấm 11 mét, De Rossi dễ dàng đánh bại thủ môn Ter Stegen để nâng tỷ số lên 2-0 và giúp AS Roma thấy rõ cơ hội lật ngược thế cờ.

Tiếp tục chơi pressing mạnh mẽ và khoét trúng những điểm yếu nơi hàng thủ Barca, AS Roma hoàn toàn làm chủ cuộc chơi trên sân Olimpico. Nếu thủ môn Ter Stegen không có pha cản phá xuất thần để từ chối cú dứt điểm cận thành của El Shaarawy, AS Roma đã làm nên địa chấn từ phút 79.

Tuy nhiên, Barca không thể tránh khỏi lưỡi hái tử thần khi Kostas Manolas đánh đầu thành bàn trong tình huống phạt góc ở phút 82 để ấn định chiến thắng 3-0 trong trận tứ kết lượt về cho AS Roma. Tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 4-4 và AS Roma giành quyền vào bán kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách./.

Ghi bàn: Dzeko (6"), De Rossi (58" pen), Manolas (82")

Đội hình thi đấu:

AS Roma: Alisson; Manolas, Fazio, Jesus, Kolarov, Nainggolan (El Shaarawy 77"), De Rossi, Strootman, Florenzi, Schick (Under 73"), Dzeko.

Barca: Ter Stegen; Semedo (Dembele 85"), Pique, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets (Alcacer 85"), Roberto, Iniesta (Gomes 81"), Messi, Suarez.

Bảo Long/VOV.VN

VietBao.vn