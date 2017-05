Việc thua kém về thể lực khiến U20 Việt Nam thất bại 0-2 trước U20 Honduras, qua đó kết thúc hành trình ở U20 World Cup 2017 trên đất Hàn Quốc.

Với quyết tâm buộc phải thắng để thắp lên cơ hội đi tiếp, U20 Việt Nam nhập cuộc khá tự tin. Trong khi U20 Honduras dù mong manh cơ hội vượt qua vòng bảng nhưng họ không muốn buông xuôi.

Đội bóng đến từ Trung Mỹ khiến các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ khi bắt đầu trận đấu với thế trận tấn công.

U20 Việt Nam (áo đỏ) dừng bước ở vòng bảng.

Sau ít phút để đối thủ lấn lướt, U20 Việt Nam dần lấy lại thế trận và kiểm soát trận đấu. Dẫu vậy, lối chơi thiên về thể lực của Honduras đã gây ra nhiều khó khăn cho đội bóng áo đỏ. Trong suốt hiệp một, U20 Việt Nam hầu như không tạo ra được tình huống nào thật sự đáng kể.

Bước sang hiệp 2, Với điểm mạnh thể lực và thể hình giúp cho U20 Honduras chơi lấn lướt trước U20 Việt Nam. Trong một tình huống phản công ở phút 76, U20 Honduras có được bàn thắng mở tỷ số do công của Sendel Cruz.

Cơ hội nguy hiểm và đáng tiếc nhất đối với U20 Việt Nam là cú sút từ khoảng cách gần 30m của Quang Hải đưa bóng trúng cột dọc ở phút 86.

Mải dâng cao, U20 Việt Nam phải nhận thêm bàn thua nữa trước khi trận đấu khép lại. Alvarez là cái tên ấn định chiến thắng 2-0 cho U20 Honduras.

Chỉ có được 1 điểm sau 3 trận, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải nói lời chia tay U20 World Cup 2017 sau vòng bảng. Dù có được chiến thắng trước U20 VN nhưng U20 Honduras cũng phải dừng bước do chỉ có được 3 điểm và đứng cuối trong số 6 đội xếp thứ 3.

Ghi bàn: Sendel Cruz (76'), Alvarez (90'+3)

Đội hình ra sân:

U20 Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Sinh, Tấn Tài, Văn Hậu, Trọng Đại, Đức Chinh, Thanh Bình, Hoàng Nam, Hoàng Đức, Tiến Linh, Quang Hải.

U20 Honduras: Michael Perello, Denil Maldonado, Wesly Decas, Dylan Andrade, Foslyn Grant, Carlos Pineda, José García,Byron Rodríguez, Darixon Vuelto, Douglas Martínez, Jorge Álvarez.

Xếp hạng bảng E trước lượt trận cuối

Thứ hạng các đội xếp thứ 3 hiện tại

*Dưới đây là những diễn biến chính của trận đấu:

Kết thúc Trận đấu kết thúc với thất bại 0-2 của U20 Việt Nam trước U20 Honduras. Kết quả này khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U20 World Cup ngay từ vòng bảng. Trong khi U20 Honduras cũng không thể giành quyền đi tiếp khi chỉ có được 3 điểm và xếp cuối trong số 6 đội xếp thứ 3.

Đội bóng áo đỏ thua kém cả về thể hình trước đối U20 Honduras.

90'+3 Mải dâng cao, U20 Việt Nam tiếp tục phải trả giá. U20 Honduras tổ chức phản công nhanh để Alvarez sút tung lưới sút tung đội bóng áo đỏ lần thứ 2. 88' Không vào: Thêm một cơ hội cho U20 Việt Nam nhưng đáng tiếc là pha dứt điểm cuối cùng của Trần Thành lại thiếu chính xác. 86' Không vào: Quang Hải cướp được bóng trong chân của cầu thủ Honduras rồi thực hiện cú sút bóng từ khoảng cách gần 30m. Quá đáng tiếc khi cột dọc từ chối bàn thắng của U20 Việt Nam. 85' Phan Thanh Hậu đi bóng và bị ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài cho rằng cầu thủ của U20 Việt Nam ăn vạ và rút ra một thẻ vàng cảnh cáo.

83'

Không vào: Quang Hải thực hiện tình huống treo bóng sâu vào trong khung thành U20 Honduras buộc thủ môn của đối phương phải đấm bóng giải nguy.

76'

BÀN THẮNG: U20 Honduras phản công nhanh, U20 Việt Nam không đủ người về kịp tạo cơ hội để Sendel Cruz xoay sở trong vòng cấm rồi dứt điểm tung lưới Tiến Dũng.

70'

U20 Việt Nam tổ chức uy hiếp khung thành đối phương nhưng đường chuyền cuối cùng của Thanh Hậu lại đưa bóng đi vòng ra ngoài đường biên ngang.

62'

U20 Honduras liên tiếp vây hãm khiến khung thành của U20 Việt Nam bị chao đảo. Thể lực giảm sút khiến đội bóng áo đỏ không thể tổ chức ép sân như trong hiệp một.

59'

Thủ môn Tiến Dũng phải đấm bóng giải nguy từ quả treo bóng sâu của một cầu thủ U20 Honduras từ cánh phải. Ngay sau đó HLV Hoàng Anh Tuấn tung Thanh Hậu vào sân thay cho Tiến Linh.

55'

U20 Việt Nam vẫn đang bế tắc trong việc xuyên phá hàng phòng ngự U20 Honduras. Lối chơi của đội bóng áo trắng khá đơn giản nhưng đôi khi họ vẫn khiến đối phương phải cảnh giác.

47'

U20 New Zealand có được 4 điểm và bị U20 Pháp dẫn trước 2-0 sau khi hiệp 1 khép lại. U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu giành chiến thắng với cách biệt 4 bàn trở lên trước U20 Honduras với hi vọng là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Hiệp 2

Hiệp hai trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Honduras được bắt đầu.

45'+2

Hiệp một trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Hiệp đấu mà đội bóng áo đỏ nhỉnh hơn về thế trận và chiếm tới 58% thời lượng kiểm soát bóng.

U20 Việt Nam chơi ép sân trong hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn

45'

Đức Chinh bị đau sau pha vào bóng quyết liệt của U20 Honduras.

41'

Cầu thủ mang áo số 18 của U20 Honduras có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm khiến thủ môn Tiến Dũng không thể bắt dính bóng. Ngay sau đó cầu thủ này đá bồi đưa bóng thiếu chính xác.

38' Decas bên phía Honduras phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Quang Hải.

34'

Tiến Dũng bắt gọn bóng sau pha đánh đầu cận thành của một cầu thủ U20 Honduras.



Đội bóng áo đỏ đang chơi ép sân đối thủ

32' U20 Việt Nam có sự thay người bất đắc dĩ khi Thanh Bình không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương, anh rời sân để nhường chỗ cho Trần Thành. 26'

Không vào: Byron Rodriguez khiến CĐV Việt Nam hú vía khi dứt điểm một chạm từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội.



U20 Việt Nam (áo đỏ) chơi nỗ lực trước U20 Honduras.

23' Ở trận đấu cũng ở bảng E diễn ra cùng giờ, U20 Pháp vừa có bàn thắng vào lưới của U20 New Zealand.

19' Không vào: U20 Honduras được hưởng quả phạt chếch bên cánh trái, Alvarez thực hiện cú sút phạt đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Tiến Dũng. 17'

Theo ước tính có khoảng 1 vạn CĐV Việt Nam vào sân vận động Jeonju để tiếp lửa cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.



CĐV Việt Nam phủ đỏ khán đài sân Jeonju

13' Bộ đôi Quang Hải và Hà Đức Chinh phối hợp bên cánh trái nhưng tiếc là Tiến Linh đã khống chế bóng lỗi trong vòng cấm đội bạn, bỏ lỡ cơ rất ngon ăn để có thể mở tỷ số. 10'

Đội bóng áo đỏ đang đẩy cao đội hình để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên trước U20 Honduras.

5' Tiến Linh bị đau và cần tới sự chăm sóc của các bác sĩ, trận đấu vì vậy mà bị gián đoạn trong ít phút. Sau đó cầu thủ của U20 Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu. 3' Dù quyết tâm cao khi nhập cuộc nhưng U20 Honduras vẫn nhen nhóm hi vọng mong manh ở U20 World Cup nên đội bóng áo trắng sẵn sàng chơi sòng phẳng với U20 Việt Nam.



Đội hình xuất phát của U20 Việt Nam

13h00 Trọng tài chính người UAE Mohammed Abdulla Hassan Mohamed thổi còi cho trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Honduras được bắt đầu. Trận này, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn ra sân với quần đỏ, áo đỏ trong khi U20 Honduras mặc trang phục màu trắng.

Cập nhật

Phóng viên Lương Ca thông tin, thời điểm này trên sân Jeonju thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ở mức 30 độ C. Đây là điều kiện thi đấu bất lợi với U20 Việt Nam. Tuy nhiên trong buổi tập hôm qua, HLV Hoàng Anh Tuấn đã điều chỉnh lịch tập sớm để các cầu thủ có thể thích nghi với thời tiết nắng nóng tại Jeonju.

Thời tiết nắng nóng rất bất lợi cho U20 Việt Nam, khi đối thủ có thể lực tốt hơn. Ảnh Đỗ Trọng

Cập nhật

Thông tin từ PV Đỗ Trọng, hàng trăm CĐV Việt Nam đã thức trắng đêm qua để lên hoạch cổ vũ, cũng như chuẩn bị cờ, băng rôn, áo…

Các CĐV bắt đầu vào sân. BTC bố trí cho CĐV Việt Nam ngồi khán đài A. Ảnh Đỗ Trọng

Cập nhật

Danh sách thi đấu của U20 Việt Nam trong trận gặp U20 Honduras. Như vậy là so với trận gặp U20 Pháp, đội hình ra sân trận này có 3 thay đổi. Do Đình Trọng bị cấm thi đấu do án phạt thẻ đỏ, Trọng Đại được xếp đá chính. Trên hàng công, Tiến Linh, Thanh Bình thay thế vị trí của Dương Văn Hào, Trần Thành. Ảnh Lương Ca.

Danh sách thi đấu hai đội. Đội hình ra sân của U20 Việt Nam gồm: Tiến Dũng, Tấn sinh, Tấn Tài, Văn Hậu, Trọng Đại, Hoàng Nam, Hoàng Đức, Tiến Linh, Quang Hải, Đức Chinh, Thanh Bình.

Cập nhật

Dự tính, trận đấu này sẽ có khoảng hơn 1 vạn CĐV Việt Nam tới sân cổ vũ U20 Việt Nam. Đây là nguồn động viên rất to lớn với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong trận đấu quyết định tới tấm vé vớt vào vòng 1/8.

CĐV Việt Nam sẽ nhuộm đỏ sân Jeonju. Ảnh Nhung Trần

Cập nhật

Dường như tất cả người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc đã tới sân Jeonju chiều nay để tiếp lửa cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Một lễ hộ thực sự trước trận đấu, và chắc chắn trong trận các CĐV áo đỏ sẽ gây ấn tượng mạnh trên khán đài bởi sự cuồng nhiệt của mình. Ảnh Nhung Trần.

CĐV Việt Nam luôn gây ấn tượng với bạn bè quốc tế

VietBao.vn