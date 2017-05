Nhiều quan điểm cho rằng, U20 Việt Nam mạnh hơn U20 Honduras. Bằng chứng họ đưa ra là U20 Việt Nam đã từng hòa New Zealand 0-0 nhưng U20 Honduras đã để thua đội bóng đến từ châu Đại Dương với tỷ số 3-1. Trước khi bước chân vào trận quyết đấu với U20 Việt Nam, U20 Honduras đang trắng tay sau hai trận thua. Còn HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò tạm nhỉnh hơn với một điểm có được. Tuy nhiên, những con số này chỉ mang tính chất tham khảo tượng trưng bởi tính chất bắc cầu trong bóng đá không phải là quy luật được thừa nhận.

Chúng ta hãy nghe ý kiến của hai HLV trưởng của U20 Pháp và U20 New Zealand, hai đội bóng đã từng thi đấu với cả U20 Việt Nam và U20 Honduras trước đây ít ngày. Trả lời báo giới, HLV Batelli của U20 Pháp chia sẻ: “Honduras và Việt Nam trình độ không quá xa nhau. Nhưng nếu so sánh, Honduras mạnh hơn. Họ có thể hình cao to, chơi mạnh mẽ và trong trận ra quân đã gây cho chúng tôi nhiều khó khăn. Sẽ rất khó cho Việt Nam ở trận cuối”.

Bên cạnh đó, trả lời báo giới ngay sau khi giành chiến thắng trong trận đấu với U20 Honduras, ông Bazeley, HLV trưởng của U20 New Zealand cho biết: “Chúng tôi hòa U20 Việt Nam nhưng rồi thắng U20 Honduras. Đó không phải là bởi đối thủ yếu hơn mà bởi chúng tôi đạt phong độ cao hơn so với trận ra quân”. Bên cạnh đó ông Bazeley cũng khẳng định: “Thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ U20 Honduras mạnh hơn. Họ đã gây ra vô số khó khăn cho người Pháp và trong trận này, họ thua vì chơi không đúng với sức mình”.

Vậy cụ thể, U20 Honduras đang có những lợi thế gì trong tay so với Việt Nam? Thứ nhất và là vấn đề quan trọng nhất, đó là U20 Honduras có kỹ thuật và nền tảng thể lực sung mãn, dẻo dai – một đặc trưng phổ biến của các đội bóng đến từ vùng Trung Mỹ. Bên cạnh đó, trong danh sách 21 cầu thủ U20 Honduras tham dự VCK World Cup U20 năm nay, có ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Tiêu biểu nhất trong số này là Darixon Vuelto, cầu thủ đang khoác áo CLB Tenerife của Tây Ban Nha. Hai cầu thủ khác đang thi đấu tại Mỹ là tiền đạo Douglas Matinez (New York Red Bulls 2) và Henry Mashburn (Weston Fury).

Về phía Việt Nam, điểm mạnh lớn nhất của chúng ta vẫn là yếu tố tinh thần thi đấu. Phát biểu với báo giới trước trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ đều thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình trước đối thủ U20 Honduras để có thể dành được một kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, trước trận đấu quan trọng này, U20 Việt Nam cũng đang gặp không ít yếu tố bất lợi.

Đầu tiên, với việc phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với U20 Pháp ở trận đấu trước, trung vệ Đình Trọng sẽ không thể có mặt trong trận quyết đấu với U20 Honduras lần này. Đình Trọng là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong hệ thống phòng ngự của U20 Việt Nam. Ở trận đấu với New Zealand, anh có số lần phá bóng nhiều nhất trong số các hậu vệ U20 Việt Nam với 11 lần. Còn ở trận gặp U20 Pháp, anh cũng thi đấu hết sức quyết liệt và hiệu quả trước khi phải nhận thẻ đỏ. Thiếu Đình Trọng là một tổn thất không hề nhỏ đối với U20 Việt Nam.

Để khắc phục điều này, trong buổi tập chiều 27-5, ở bài đối kháng, Tấn Tài có lúc đã được HLV Hoàng Anh Tuấn đẩy vào trong chơi trung vệ, nhường vị trí hậu vệ biên cho Văn Hào. Bên cạnh đó, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã thử nghiệm Trọng Đại ở vị trí trung vệ, đá cặp với Tấn Sinh. Tuy nhiên, đây là những lựa chọn tình thế và hy vọng với tài cầm quân của mình, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ khắc phục được “lỗ hổng” Đình Trọng để lại một cách tối ưu nhất trong khả năng hiện có.

Một lo lắng rất đáng quan tâm, đó là vấn đề thể lực của các cầu thủ U20 Việt Nam. Công bằng mà nói, ở hai trận thi đấu trước gặp U20 New Zealand và U20 Pháp, các cầu thủ của chúng ta chỉ có thể chạy sung sức, tranh cướp bóng quyết liệt ở khoảng 60 phút đầu tiên. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ của chúng ta vẫn thi đấu quyết tâm, vẫn nỗ lực chạy nhưng sức rướn không còn nhiều, khả năng tì đè cũng không đáng kể so với các cầu thủ có thể hình vạm vỡ của đối phương. Kết quả là chúng ta vất vả chạy theo bóng và buộc phải xoạc bóng phạm lỗi không đáng có.

Để có thể có một kết quả khả quan trước U20 Honduras, chúng ta vẫn buộc phải thi đấu cẩn trọng với tư cách đội cửa dưới. Phòng ngự phản công vẫn phải là phương án chủ đạo trước khi chúng ta có thể tạo ra được cơ hội uy hiếp khung thành của đối phương bằng lối đá ban bật nhỏ, tạo các đường chọc khe hay phất bóng lên cho Đức Chinh và các cầu thủ phía trên.

Bên cạnh đó, những tình huống bóng cố định sẽ là những cơ hội rất tốt với khả năng sút phạt của Quang Hải. Ngoài ra, chúng ta phải biết phân phối sức hợp lý cho cả 90 phút của trận đấu. Nếu không, cứ cho là chúng ta có thể giữ được sạch lưới trong vòng 60 phút đầu và may mắn ghi được bàn thắng, thì khoảng thời gian 30 phút còn lại, khi thể lực gần như đã bị vắt kiệt, chúng ta rất khó chống chọi lại với một U20 Honduras hừng hực với tâm thế buộc phải thắng.

Tuy nhiên, có một thống kê khá thú vị là trong sáu lần tham dự VCK U20 World Cup trước đây, U20 Honduras chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng. Hy vọng là với những quyết tâm và tinh thần thi đấu tuyệt vời ở giải lần này, U20 của chúng ta sẽ có được một kết quả như ý muốn. Nếu điều không may mắn xảy ra, thì với những gì đã thể hiện, các em vẫn xứng đáng là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam, nhất là trong lòng người hâm mộ nước nhà.

CẢNH VŨ

VietBao.vn