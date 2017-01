Người chơi 2 là Hoài An – chàng sinh viên khoa Điện trường Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện tiếp thử thách này. Trong lúc thực hiện, anh chàng đã bỏ qua quả bóng có dấu hiệu của chương trình ở phía sau do vậy mà đã “ngốn” không ít thời gian của cả đội. Bên ngoài, đội trưởng Lương Viết Quang rất sốt ruột vì nếu quá 12 phút thì cả đội sẽ phải thua cuộc. Cuối cùng, sau những nỗ lực tìm kiếm, Hoài An cũng tìm ra được trái banh. Tuy vậy, trong lúc trườn người qua chiếc phao để đưa banh cho đồng đội ở vị trí số 3, vì quá vội vàng nên Hoài An đã làm rơi trái banh và phải thực hiện lại từ đầu. Điều này cũng làm mất thêm một khoảng thời gian của đội.