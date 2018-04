Còn ít ngày nữa, lễ bốc thăm Asian Cup 2019 sẽ diễn ra tại Dubai, UAE, AFC News phỏng vấn Thitipan Puangchan và cầu thủ này cho biết như vậy.

Thitipan tin rằng nếu gặp VN hay Philippines thì Thái Lan đánh bại tất

. Phóng viên: Anh có hy vọng gì từ lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2018 tới đây?

+ Thitipan: Chúng tôi có được may mắn là nằm vào nhóm hạt giống số 2 (do vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2018). Do là nhóm hạt giống số 2 nên chúng tôi tránh được các đội mạnh của giải đấu ở vòng bảng. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ có cơ hội tốt hơn để vào vòng 16 đội.

Các đội ở VCK đều rất mạnh nhưng ở vòng bảng chúng tôi là nhóm hạt giống số hai nên về mặt nguyện tắc chúng tôi chỉ đứng dưới một đội, chúng tôi có nhiều sự lựa chọn hơn. Không thể nói rằng chúng tôi thích gặp những đội như Hàn Quốc, Nhật ngay từ vòng bảng.

Thitipan (8) trong màu áo tuyển Thái gặp UAE ở vòng loại World Cup 2018

….Và đội Thái Lan cũng có thể gặp những đội Đông Nam Á khác?

+ Nhìn vào nhóm các đội hạt giống thì trên lý thuyết chúng tôi có thể gặp hai đội Đông Nam Á khác là Việt Nam (nhóm hạt giống số 3) và Philippines (số 4). Trong thời gian vừa qua, tuyển Thái Lan có nhiều chuyển biến tích cực và Thái Lan có thể đánh bại Việt Nam và Philippines. Nếu gặp những đối thủ này thì chúng tôi có cơ hội có điểm cao vì qua các kỳ AFF Cup trước đây chúng tôi đã làm được.

. Còn mục tiêu thực sự của tuyển Thái Lan tại VCK Asian Cup 2019 là gì?

+ Chúng tôi muốn càng đi sâu vào giải càng tốt. Trước tiên phải cố gắng vượt qua vòng bảng để có mặt vòng 16 đội. Như thế đã là thành công. Rồi sau đó trước từng đối thủ chúng tôi tính tiếp.

. Tuyển Thái Lan thời Kiatisak có những gì khác biệt với tuyển Thái Lan dưới dự dẫn dắt của HLV người Serbia Milovan Rajevac?

+ Tôi nghĩ đội tuyển Thái dưới thời HLV Rajevac hiện nay chơi cân bằng hơn trong tấn công và phòng ngự. Tùy theo từng trận đấu, từng đối thủ mà HLV có cách thay đổi của mình. Ví dụ như bản thân tôi là tiền vệ dưới thời HLV hiện nay thì tôi còn có nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn. Và tôi nghĩ chính yếu tố này sẽ giúp tuyển Thái Lan thành công hơn ở VCK Asian Cup 2019.

. Theo anh ai là ứng viên vô địch giải?

+ Với tôi thì có lẽ Nhật là ứng viên sáng giá nhất. Tôi thấy họ là đội bóng mạnh nhất hiện nay.

