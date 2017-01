Biểu đồ chi tiêu mua sắm của Ngoại hạng từ mùa 2003/04 đến nay. Màu xanh là mùa hè, đỏ mùa đông và đường gấp khúc thể hiện tiền bản quyền. Các mùa đầu hưởng gói bản quyền mới (2007/08, 2010/11 và 2013/14 và hè 2016) đều chứng kiến chi tiêu tăng vọt. Mùa 2007/08 tăng mạnh so với 2006/07, kỳ đông mùa 2010/11 tăng mạnh so với mùa đông trước, tổng chi tiêu mùa 2013/14 cũng tăng cao so với 2012/13. Cá biệt hè 2016 bằng tổng cả 2 kỳ đông và hè trước cộng lại.