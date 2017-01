Federer chuẩn bị gì cho trận gặp Kei Nishikori, hạt giống số 5 tại Australian Open 2017, ở vòng 4? Anh cùng Grigor Dimitrov và Tommy Haas thành lập một ban nhạc. Họ chơi bài "Hard to Say I"am Sorry" (Thật khó để nói lời xin lỗi). Một sự ung dung được nhìn thấy từ huyền thoại của những huyền thoại.

Federer sẽ chạm trán Nishikori ở vòng 4 của Australian Open 2017 lúc 15h00 ngày 22/1.

Khi đã có 17 Grand Slam, những chức vô địch không còn trở thành mục tiêu tối ưu nữa. Ra sân trở thành điều gì đó làm thỏa mãn Federer. Và chính vì mang đến Australian Open 2017 tâm lý nhẹ nhàng như thế, "Tàu tốc hành" lại hồi sinh mạnh mẽ.

Federer đang trở lại hình ảnh thời xưa cũ.

Nhìn cái lắc đầu lúc rời sân Rod Laver Arena của Tomas Berdych hôm thứ sáu, người ta sẽ hiểu FedEx lợi hại thế nào. Mặc cho ngôi sao người Czech nỗ lực, thay đổi và thuê biết bao HLV, Federer vẫn trụ vững ở vòng 3 Australian Open 2017. Còn như Noah Rubin, bại tướng của "Tàu tốc hành" nói ở vòng 2: "Gã đó là huyền thoại bất tử".

Ở tuổi 35, Federer không còn trẻ nữa. Anh bước vào giải với đầu gối sau phẫu thuật. Một thời điểm nào đó sau hai vòng đầu tiên, "Tàu tốc hành" loạng choạng. Nhưng phần còn lại thật sự làm bất ngờ khán giả. Khó ai nghĩ Federer sẽ làm nên điều thần kỳ với chiến thắng 3-0 chỉ sau 90 phút trước Berdych

"Trái bóng tennis đâu có biết người chơi nó bao nhiêu tuổi, và chắc chắn không hề nhận ra Federer đã 35 tuổi", huyền thoại Jim Courier thốt lên trên đường trở về khách sạn Melbourne. "Thật là một thắng lợi dễ dàng. Cứ như FedEx có ma thuật vậy". Jim Courier không hề quá lời.

Giới chuyên môn đánh giá rất cao FedEx sau thắng lợi trước Berdych.

Những con số không biết nói dối. Federer có 40 điểm thắng, chỉ phạm 17 lỗi tự đánh bóng hỏng. Anh giành chiến thắng 70% khi thực hiện giao bóng lần hai và có 20 điểm sau 23 lần lên lưới. FedEx cũng không đối mặt với break-point nào trước Berdych, hạt giống số 10 chứ không phải cái tên vô danh nào.

Federer đang trở lại như "đỉnh Everest làng banh nỉ thế giới”. Nếu thống kê chưa đủ thuyết phục, hãy nhìn những pha bóng mang thương hiệu đặc trưng của tay vợt người Thụy Sĩ. Đó là cú thuận tay, lên lưới, di chuyển mượt mà và cả những cú trái tay rất ngẫu hứng ghim bóng vào góc chữ A.

Với "Tàu tốc hành", ba chiến thắng chưa thể mang về Grand Slam thứ 18 khi chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Hôm nay, thử thách mang tên Kei Nishikori, một tay vợt đang bước vào giai đoạn đỉnh cao và là hạt giống thứ 5, sẽ đe dọa anh.

Thành tích đối đầu giữa FedEx và Nishikori.

Nishikori khác Berdych. Đại diện người Nhật từng hạ Federer hai lần. Những năm gần đây, ngôi sao 27 tuổi cũng tiến bộ vượt bậc. Việc giữ hạng 5 thế giới cho thấy niềm tự hào châu Á không dễ bị bắt nạt. Nishikori từng rất thần tượng FedEx, tuy nhiên sẽ không câu nệ bậc đàn anh tới đây.

Tuy nhiên, FedEx lại có sự tự tin lên cao. Qua từng trận đấu, người xem cảm nhận được thứ tennis đỉnh cao đã tìm về với chính chủ. "Hai trận đầu tiên, tôi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sang trận gặp Berdych, mọi chuyện hoàn toàn khác. Tôi có thể thi đấu đúng như phong cách mình muốn", Federer nói.

Nhìn lại thắng lợi trước Berdych, Federer xóa tan mọi sự hoài nghi nhờ cú thuận tay từ cuối sân đưa bóng tới hai góc rất hiểm hóc, khả năng giao bóng tuyệt vời, những cú đánh bóng xoáy buộc đối thủ phải rơi vào thế chống đỡ vất vả. Ngoài ra, anh còn thực hiện nhiều cú cắt bóng đạt độ chuẩn xác cao.

Nếu tiếp tục duy trì điều đó trước Nishikori, không ai có thể hoài nghi về Federer. Dù tay vợt người Nhật là bài test khó nhằn, thậm chí hơn cả Berdych, song "Tàu tốc hành" dần trở lại với hình ảnh xưa cũ rất nguy hiểm. Khi đã thế, cuộc chiến chống lại số mệnh của Federer ở tuổi 35 sẽ rất khó đoán.

VietBao.vn