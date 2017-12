Cuộc họp của hội đồng thẩm định (HĐTĐ) giải thưởng Fair Play 2017 nhất trí với đề cử của phóng viên Đình Thảo (báo Lao Động) cho ứng viên Nguyễn Minh Phương của đội Long An với những ứng xử đẹp trên sân cỏ.

Cựu đội trưởng tuyển quốc gia với nét đẹp sân cỏ

CLB Long An vừa rớt hạng V-League nhưng hình ảnh của HLV Minh Phương đã gây nhiều ấn tượng cho người yêu bóng đá, nhất là sau sự cố một số thành viên từng bị kỷ luật vì không kiềm chế những cái đầu nóng.

Chưa ai quên sau cú “bẻ còi” của trọng tài Trần Văn Lập khi không công nhận bàn thắng của Long An vào lưới Thanh Hóa tại vòng 23 V-League 2017, suýt chút nữa trận đấu vỡ vì tranh cãi của cầu thủ hai bên. Rất may, trong khi Thanh Hóa có những phản ứng gay gắt với trọng tài Trần Văn Lập khiến trận đấu phải tạm dừng khá lâu thì HLV Minh Phương của Long An đã cứu vãn cuộc chơi này.

Cựu tuyển thủ quốc gia khuyên nhủ các học trò và kêu gọi họ nên bình tĩnh, tuân thủ luật chơi và tôn trọng quyết định của tổ trọng tài. Điều này đã cứu cho V-League một “bàn thua trông thấy” trên bờ vực sắp vỡ trận.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đánh giá rất cao hành động này: “Đây là hành vi rất đẹp đối với một HLV trong bối cảnh hiện nay có rất nhiều cái tiêu cực trên sân cỏ. Nếu bóng đá Việt Nam có cùng suy nghĩ và hành xử như Minh Phương, tôi chắc chắn sân chơi V-League sẽ ngày càng đẹp hơn”.

Các thành viên của HĐTĐ nhìn nhận nếu HLV Minh Phương không kịp thời hạ hỏa cái đầu nóng của học trò, có lẽ một biến cố như đã từng xảy ra trên sân Thống Nhất hồi đầu mùa sẽ lại tái hiện. Theo HLV Minh Phương, nếu cầu thủ hai đội cứ lao vào phản ứng trọng tài khiến trọng tài phải “bẻ còi” thì hình ảnh đó gây quá nhiều phản cảm. Cho nên Long An có thể chấp nhận thiệt thòi nhằm cứu vãn trận đấu, cứu vãn giải đấu sắp về đích một cách an toàn nhất.

“Long An đã từng gặp biến cố lớn hồi đầu mùa đã làm cho hình ảnh CLB mất mát quá nhiều, ảnh hưởng tới các cầu thủ và giải đấu. Tôi không muốn hình ảnh đó lại xuất hiện nữa. Cá nhân tôi từ thời cầu thủ cho đến nghiệp HLV đều luôn có ý thức giữ gìn và tôn trọng cuộc chơi” - HLV Minh Phương trải lòng sau sự cố trên.

Rõ ràng với một đội bóng sắp rớt hạng như Long An lại chơi rất fair play thì công lớn thuộc về HLV Minh Phương khi anh đã cứu vãn tình hình bằng cách xử lý chuẩn mực và hợp lý.

Ông Nguyễn Hữu Bàng nhìn nhận: “Hành xử của HLV Minh Phương mặc dù chỉ làm đúng tinh thần thượng tôn luật lệ nhưng xét trong bối cảnh bóng đá hiện nay thì có thể xem hình ảnh ấy như là một tấm gương cho các HLV noi theo”.

HLV Nguyễn Minh Phương “lùa” các học trò ra sân thi đấu và kêu gọi họ bình tĩnh, không phản kháng, chấp hành luật chơi dù trọng tài điều hành sai. Ảnh: HUY PHẠM

Doanh nhân Huỳnh Trang Nhi bên người cổ động viên đặc biệt - anh Bá Kỳ, trong lần cùng hỗ trợ đưa anh Kỳ vào TP.HCM cổ vũ đội SL Nghệ An… Ảnh: CC

Các thành viên HĐTĐ giải Fair Play tranh luận và xác định đề cử chính thức. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Có nhiều năm quan tâm đến bóng đá Việt Nam, cô gái Huỳnh Trang Nhi thường có những tình cảm và hành động đẹp cùng giới quần đùi áo số. Từ lòng đam mê bóng đá và thấu hiểu với cuộc sống còn nhiều hạn chế của cầu thủ, Huỳnh Trang Nhi đã rất nhiều lần âm thầm dang tay giúp đỡ những trường hợp gặp nhiều khó khăn.

Gần đây nhất, khi biết đội tuyển bóng đá nữ TP.HCM chuẩn bị ra Hà Nam dự giải VĐQG lượt về, Huỳnh Trang Nhi đã lặng lẽ đặt may 30 bộ đồng phục di chuyển cho các cô gái. Nhi tâm sự đúng kiểu một người chị chăm sóc cho đàn em: “Tôi chơi thân với chị em bóng đá nữ TP.HCM nên biết rõ cuộc sống của các em còn nhiều vất vả. Bản thân tôi rất khâm phục nghị lực vượt khó của các cầu thủ và luôn cháy hết mình vì đam mê. Nhìn các em chơi bóng, tôi thường nhớ về thời trẻ của mình tinh tươm áo sơmi trắng, quần tây đen mỗi ngày tung tăng cắp sách đến trường. Tôi thích ngắm các nữ cầu thủ trong bộ đồng phục dịu dàng, trẻ trung, xinh xắn”.

Rất ít người biết Huỳnh Trang Nhi thường có những hoạt động thiện nguyện, nhường cơm sẻ áo trong giới bóng đá. Ngoài việc giúp đỡ một cầu thủ nữ TP.HCM nuôi mẹ bệnh nặng, chị còn lo cho cổ động viên Bá Kỳ bị bệnh bại liệt theo đội nhà SL Nghệ An xem bóng đá trên sân Thống Nhất. Do gia đình sống ở Singapore nên chị cũng là người hay hết lòng giúp các tuyển thủ Việt Nam khi sang đấy chữa trị chấn thương.

Có lần Huỳnh Trang Nhi còn cố đấu giá thắng chiếc áo của cố nhà báo Minh Hùng chỉ để gom góp nhiều tiền hơn giúp đỡ gia đình anh; tham gia chương trình “Vì bạn xứng đáng” của VTV để giúp nhà báo Minh Hùng chữa bệnh; quyên góp hỗ trợ thủ môn Lâm Minh Lý bị bệnh hiểm nghèo; tổ chức sân chơi cho cổ động viên SL Nghệ An,…

Nhà báo Hoàng Liên Sơn (TTXVN) đã đưa ra biểu dương fair play cho doanh nhân Huỳnh Trang Nhi với chia sẻ: “Tôi biết chị Nhi có rất nhiều đóng góp để không chỉ giúp cho bóng đá tốt hơn mà còn mang đến cho xã hội một làn gió tươi mát hơn. Những việc làm của chị không rầm rộ nhưng suốt một thời gian dài gắn bó nhiều với các hoạt động bóng đá, chị Nhi phải có một tấm lòng biết quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ rất lớn”.

Đã có ba đề cử chính thức cho giải Fair Play 2017 • Tính đến nay, đã có ba đề cử chính thức cho cuộc bầu chọn giải Fair Play 2017 lần lượt gồm: 1. Cầu thủ Nguyễn Văn Toàn (HA Gia Lai) “bẻ lệnh” ngăn lãnh đạo và các đồng đội bỏ thi đấu trong trận HA Gia Lai - FLC Thanh Hóa. 2. Nữ tuyển thủ Thùy Trang và hình ảnh người mẹ bị bệnh hiểm nghèo với quyết tâm vô địch SEA Games 29 giúp mẹ thêm sức mạnh tinh thần và có tiền chữa bệnh. 3. HLV Nguyễn Minh Phương can thiệp kịp thời, hạ hỏa những cái đầu nóng của cầu thủ nhà, buộc các học trò tuân thủ luật chơi trong trận Long An - FLC Thanh Hóa sau khi bị trọng tài “bẻ còi”. • Từ nay đến hết tháng 12-2017, HĐTĐ sẽ xác định thêm những đề cử chính thức. Sau đó ban tổ chức giải Fair Play 2017 sẽ gửi phiếu bầu đến 150 đại biểu gồm phóng viên chuyên về lĩnh vực bóng đá, các chuyên gia bóng đá, các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài thực hiện bầu chọn dựa trên các đề cử chính thức. • Lễ trao giải Fair Play 2017 sẽ tổ chức tại TP.HCM vào tháng 1- 2018 và sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV… Cùng song hành với ban tổ chức có nhà tài trợ chính là Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) và các nhà tài trợ khác gồm Tập đoàn Sun Group, Công ty CP Phân bón Bình Điền, Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam, Tập đoàn Hòa Phát, Ngân hàng Kiên Long. Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) là đơn vị hỗ trợ thông tin của giải Fair Play 2017. BAN TỔ CHỨC GIẢI FAIR PLAY 2017

