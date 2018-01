Năm đề cử chính thức cho giải thưởng Fair Play 2017 Sau khi năm 2017 chính thức khép lại, HĐTĐ đã xác định được năm đề cử chính thức của giải Fair Play 2017 như sau: 1. Cầu thủ Nguyễn Văn Toàn (HA Gia Lai) “bẻ lệnh”, ngăn lãnh đạo và các đồng đội bỏ thi đấu trong trận HA Gia Lai - FLC Thanh Hóa. 2. Nữ tuyển thủ Thùy Trang và hình ảnh người mẹ bị bệnh hiểm nghèo với quyết tâm vô địch SEA Games 29 giúp mẹ thêm sức mạnh tinh thần và có tiền chữa bệnh. 3. HLV Nguyễn Minh Phương can thiệp kịp thời, hạ hỏa những cái đầu nóng của cầu thủ nhà, buộc các học trò tuân thủ luật chơi trong trận Long An - FLC Thanh Hóa sau khi bị trọng tài bẻ còi. 4. HLV Mai Đức Chung sau khi dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vô địch SEA Games 29 trở về, liền tiếp tục dấn thân nhận trách nhiệm dìu dắt đội U-23 Việt Nam trong hoàn cảnh đội này đang sa sút tinh thần sau thất bại ở SEA Games và chưa tìm ra người thay thế khi HLV Hữu Thắng từ chức. 5. Đội Futsal Thái Sơn Nam với tinh thần thi đấu ngoan cường ở giải Vô địch Futsal các CLB châu Á 2017 diễn ra tại TP.HCM. Họ thua trận đầu nhưng siết tay nhau thi đấu với tinh thần cao, lội ngược dòng vào bán kết và đoạt huy chương đồng của giải cùng danh hiệu đội bóng Fair Play của giải. Từ kết quả trên, ban tổ chức giải Fair Play 2017 đang tiến hành việc gửi phiếu bầu đến 150 đại biểu gồm PV chuyên về lĩnh vực bóng đá, các chuyên gia bóng đá, các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài thực hiện cuộc bầu chọn dựa trên năm đề cử chính thức. Sau khi nhận và kiểm phiếu, ban tổ chức sẽ tiến hành Gala trao giải Fair Play 2017 tại TP.HCM và sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV… ___________________________ • HĐTĐ cũng thống nhất biểu dương các hoạt động bóng đá và hình ảnh tạo ấn tượng tốt trong năm 2017 gồm: - Những nhà tổ chức giải “phủi” tại Hà Nội ngày đêm lo cho cái đẹp của sân chơi phong trào để lại tiếng vang lớn. - Nữ doanh nhân Huỳnh Trang Nhi với những tình cảm và hành động đẹp cùng giới quần đùi áo số, nhiều lần âm thầm hết mình dang tay ra giúp đỡ những trường hợp trong giới bóng đá gặp nhiều khó khăn. • Hình ảnh Un-fair, xấu xí đáng bị lên án nhất, HĐTĐ cùng thống nhất: Đội Long An phản ứng trọng tài tẩy chay không tiếp tục thi đấu trận TP.HCM - Long An với hàng loạt hình ảnh phản cảm.