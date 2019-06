Sự kiện:

Vợ chồng Tiến Minh làm rạng danh cầu lông Việt Nam: Ẵm 2 cúp cùng ngày trên đất Philippines

Những tin vui liên tiếp đến với cầu lông Việt Nam nói riêng và thể thao nước ta nói chung trên đấu trường quốc tế trong ngày hôm qua, Chủ nhật (16/6) khi cặp vợ chồng VĐV nổi tiếng Vũ Thị Trang và Nguyễn Tiến Minh liên tiếp đăng quang ở 2 nội dung quan trọng tại giải FDG Cup diễn ra ở 2 thành phố Pasig & Manila, Philippines.

Trong trận chung kết đơn nữ, Vũ Thị Trang đã vượt qua đối thủ đến từ Indonesia - Winda Puji Hastuti với tỷ số 21-13, 21-7 chỉ trong vòng 27 phút để lên ngôi hậu. Đấng phu quân của tay vợt người Bắc Giang - Nguyễn Tiến Minh thậm chí cần có 25 phút để đánh bại đối thủ đến từ Malaysia - Shazwan Sharul và đăng quang nội dung đơn nam giải cầu lông ở xứ vạn đảo.

Vũ Thị Trang và Nguyễn Tiến Minh cùng vô địch ở Philippines trong ngày 16/6

Nadal có kỳ quan thứ 12 Roland Garros, khiến Federer "toát mồ hôi hột"

Rafael Nadal đã lại một lần nữa cho thấy sức mạnh vô song của anh ở Roland Garros. Sau khi dễ dàng hạ gục đại kình địch Roger Fededer 6-3, 6-4, 6-2 chỉ sau hơn 2 tiếng ở trận bán kết, "Vua đất nện" lại đánh bại Dominic Thiem 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 và biến tay vợt người Áo vừa loại tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic thành á quân năm thứ 2 liên tiếp ở Grand Slam tại Paris.

Nadal nối dài kỷ lục với lần thứ 12 đoạt chức vô địch Roland Garros và có Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp, chỉ còn kém 2 danh hiệu cao quý nhất làng banh nỉ thế giới so với chính Federer.

Nadal xuất sắc hoàn thành cú "Duodecima" vô địch Roland Garros

Video Rafael Nadal hạ gục Dominic Thiem ở trận chung kết đơn nam Roland Garros 2019:

Quang Liêm đăng quang giải cờ Vua châu Á ở Trung Quốc

Thanh Thúy nhận vé sang Nhật tu nghiệp

Chủ công xuất sắc nhất của CLB Bình Điền Long An và ĐT Việt Nam hiện nay - Trần Thị Thanh Thúy sẽ sang Nhật Bản thi đấu cho Denso Airy trong thời gian sắp tới. Cụ thể, VĐV cao đến 1,93m này sẽ sang Nhật Bản để thử việc vào ngày 22-26/7 tới đây, cô sẽ vượt qua nhiều bài kiểm tra khác nhau trước khi CLB chính thức điền tên thi đấu giải VĐQG Nhật Bản năm 2019/2020.

Toronto Raptors phế ngôi Golden State Wawriors, chễm chệ đi vào lịch sử NBA

Ở game 6 serie chung kết giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) gặp Golden State Warriors, đại diện Canada Toronto Raptors đã giành chiến thắng 114 -110 qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Golden State Wawriors trở thành cựu vương, trong khi Toronto Raptors trở thành đội bóng rổ đầu tiên ngoài lãnh thổ nước Mỹ vô địch NBA.

Toronto Raptors là đội đầu tiên mang được cúp vô địch NBA rời nước Mỹ

