Thần đồng Mỹ “tỏ tình” với Liverpool

Christian Pulisic được mệnh danh là thần đồng của bóng đá Mỹ (Ảnh: Getty).

Theo Evening Standard, tiền vệ Christian Pulisic của Borussia Dortmund muốn chuyển đến Liverpool hơn là Chelsea nếu phải rời CLB nước Đức. Borussia Dortmund được cho là muốn nhận lại số tiền lên đến 70 triệu Bảng cho cầu thủ năm nay mới 20 tuổi.

Rashford đang chết bởi tay Mourinho

Cựu cầu thủ Tottenham và MU, Gareth Crooks cho rằng, Jose Mourinho đang “giết” dần tài năng của Rashford và tiền đạo người Anh phải rời Old Trafford ngay lập tức để phát triển sự nghiệp.

Thắng kịch tính Tottenham, Arsenal vào top 4 Premier League

VOV.VN - Arsenal vào top 4 Premier League sau khi giành chiến thắng 4-2 đầy kịch tính trước Tottenham.

Báo Philippines ca ngợi ĐT Việt Nam

PC_Article_Middle

Tờ Tie Beaker Times nhận định, ĐT Việt Nam ở đẳng cấp cao hơn hẳn Philippines và xứng đáng với chiến thắng 2-1 ở lượt đi bán kết AFF Cup 2018.

Huyền thoại MU thắng kiện

Theo Mirror, Eric Cantona đã thắng vụ kiện đòi bồi thường 780 nghìn Bảng từ CLB New York Cosmos vì sa thải ông vào năm 2014. New York Cosmos sa thải Eric Cantona vì buộc tội huyền thoại MU làm xấu hình ảnh của đội bóng do đánh 1 phóng viên. Tuy nhiên, Eric Cantona đã chứng minh được rằng đây là hành động tự vệ và buộc đội bóng Mỹ phải bồi thường./.

Toàn cảnh Chelsea 2-0 Fulham: “Kép phụ” lên tiếng

VOV.VN - Nhờ sự tỏa sáng của những "kép phụ" như Loftus-Cheek và Pedro Chelsea đã dễ dàng đánh bại Fulham với tỉ số 2-0

Toàn cảnh Liverpool 1-0 Everton: “Người hùng” Divock Origi

VOV.VN -Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Divock Origi đã giúp Liverpool đánh bại Everton với tỷ số chung cuộc 1-0.

Toàn cảnh Barca 2-0 Villarreal: Không Messi đã có Pique

VOV.VN - Barca đã có chiến thắng dễ dàng trước Villarreal trên sân nhà ở vòng 14 để tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH La Liga.

CTV Thịnh Vy/VOV.VN

VietBao.vn